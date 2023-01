Governador do Estado participa de posse da nova cúpula do TCE

Na manhã desta terça-feira (31), o Governador do Estado, Helder Barbalho participou da solenidade de posse da nova diretoria do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) para o biênio 2023-2025, realizada no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, em Belém.

Na ocasião , a conselheira Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes tomou posse no cargo de presidente do TCE-PA. Assume a função de Vice-Presidente o conselheiro Fernando Ribeiro e a de Corregedor o Conselheiro Luis Cunha. Rosa Egídia é a 22ª presidente do Tribunal de Contas e a terceira mulher a desempenhar a função de líder da instituição.

Foto: Marco Santos/ Ag. Pará

Pela primeira vez a Conselheira Rosa Egída Crispino Calheiros Lopes assume o posto mais alto do TCE-PA desde que entrou no Colegiado em 2016, por meio de vaga destinada a membro do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA). Após ser empossada, a nova presidente do TCE-PA, discursou para os convidados e destacou a importância de o Tribunal atuar de forma ativa e preventiva, auxiliando e orientando os órgãos de forma pedagógica quando necessário.

“Devemos ter em vista uma cultura de gestão, cujo objetivo específico seja focado em resultados eficientes e inovadores, em um afã de construir uma relação de parceria estratégica com os órgãos jurisdicionado, pautado com uma atuação pedagogia e orientativa e visando eficiência pública”, ponderou a nova presidente.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará

O Governador do estado, ressaltou a importância das relações institucionais entre o Tribunal de Contas e o Governo do Pará.

“Agradecer é o que cabe neste momento enquanto governador do Estado pela parceria com o Tribunal de Contas e Ministério Público de Contas. Gratidão. Se esse estado hoje vive um momento especial isso é fruto de uma construção coletiva de todos os órgãos e instituições que lideram a sociedade paraense”, pontuou.

O Governador ainda complementou sobre a missão dos órgãos e sobre a gestão pública do Estado.

“Todos atuamos em órgãos autônomos, mas temos uma missão: servir ao Estado do Pará. Desta feita, isto tem pautado as relações do Executivo com essa corte de contas e o ministério público. De forma não diferente com os demais órgãos do Estado. Esse ambiente permite que possamos aperfeiçoar a gestão pública deste Estado”, destacou.

Helder Barbalho informou ainda que o Estado concilia gestão fiscal eficiente, contas públicas equilibradas e capacidade histórica de investimento.

“Hoje o nosso Estado se soma a outros quatro da Federação com Nota A, do Tesouro Nacional, como nota para capacidade de pagamento é menor nível de endividamento”, analisou o governador.

Helder ainda salientou que nos últimos quatro anos, o Governo do Estado investiu um total de R$ 12 bilhões. Também avaliou que a parceria entre as instituições é um passivo importante para o Estado continuar crescendo.

Na ocasião, além da presença do chefe do poder executivo estadual, esteve presente a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, além de membros do Secretariado e chefias de instituições.

Foto Destaque : Jimmy Night