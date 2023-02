Governador do Estado visita área afetada pelo deslizamento de terra no município de Abaetetuba

Neste último domingo (26) o município de Abaetetuba, nordeste do Estado, ocorreu um deslizamento de terras onde várias casas foram atingidas. O local atingindo foi no bairro São João e São José. Casas situadas às margens do rio Maratauíra foram completamente destruídas pelo deslizamento de terras. De acordo com informações o perímetro está com trincas no solo da Rua Siqueira Mendes até o final da D.Pedro I. Além disso, uma torre de transmissão de energia ficou preste a tombar.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, não há feridos, e por precaução é necessária a evacuação de emergência dos moradores no entorno. A área foi isolada e as famílias remanejados para o ginásio esportivo Hildo Carvalho. A prefeitura está fornecendo serviços de cidadania e garantia de direitos para os moradores dos bairros São João e São José afetados pelos deslizamentos.

O Governador Helder Barbalho divulgou em suas redes sociais, que o Governo do Estado já está prestando assistência ao município com a Forças de Segurança Pública, equipes da Seaster e Cohab. Na manhã de hoje (27) o Governador e a vice-governadora viajaram até o município de Abaetetuba para articular, junto à Administração Municipal, para planejar ações para evitar o agravamento da situação na área e garantir assistência às famílias atingidas pelo deslizamento.

Foto: Reprodução Prefeitura de Abaetetuba