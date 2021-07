Governador do Pará anuncia plano de retorno às aulas presenciais na rede pública

Documento será apresentado na sexta-feira (23). A ideia é de que as aulas já comecem no dia 2 de agosto.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que o plano de retorno às aulas na rede pública estadual será divulgado na sexta-feira (23). De acordo com Helder, a ideia é de que as aulas já comecem em agosto. A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais do governador.

Helder anuncia retorno às aulas na rede pública — Foto: Reprodução/ Twitter

As aulas presenciais estão suspensas desde 18 de março de 2020 pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Desde então, a secretaria diz que realiza o movimento “Todos Em Casa Pela Educação”, disponibilizando videoaulas pela TV Cultura do Pará, áudios educativos por meio do Seducast, conteúdos de aprendizagens pelo Para Casa, cadernos de atividades estruturantes e compêndios (impressos), além da plataforma educacional Enem Pará (Exame Nacional do Ensino Médio) e distribuição de livros didáticos.

A secretaria ainda diz que a decisão para o plano de retomada está em consonância com estudos científicos, órgãos de saúde e entidades representativas, e deve obedecer a todos os protocolos de biossegurança e prevenção à Covid-19, para garantir a segurança da comunidade escolar.

Belém também anuncia retorno

Escolas municipais de Belém iniciam o período de matrícula — Foto: Comus

As aulas presenciais na rede municipal de ensino estão previstas para voltar no dia 1º de setembro em Belém, segundo a Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Em relação à capital, a Semec disse que o retorno deve ser feito de forma gradual e em escala, após a imunização completa dos profissionais da educação, agendada para 19 de agosto.

De acordo com a secretaria, a educação infantil retornará no dia 1º de setembro; o ensino fundamento dia 8; e a educação de jovens, adultos e idosos (Ejai), no dia 13, com estudantes distribuídos em grupos e por turnos, em dias intercalados da semana.

Ainda segundo a Semec, a rede está 100% imunizada com a primeira dose e aguarda para concluir a imunização no mês de agosto.