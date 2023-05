Governador do Pará é reconhecido nacionalmente pela Implementação do programa TerPaz

“Um case de sucesso”. Assim foi definido pela Fundação Ulysses Guimarães as Usinas da Paz, do Governo do Pará. O destaque foi feito durante o lançamento do Programa “Educação do Futuro e a Cultura da Paz”, na manhã desta sexta-feira (05), na Usina da Cabanagem, em Belém. A iniciativa do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho; do Ministério das Cidades do Brasil, Jader Filho, do ex-secretário de Desenvolvimento Social de Medellín (COL), Jorge Melguizo, Alceu Moreira da Fundação Ulysses Guimarães (FUG); deputados federais e estaduais, prefeitos, secretários e outras autoridades.

O projeto nacional lançado pelo MDB busca engajar governos estaduais e municipais, lideranças políticas, organizações e especialistas na área para a adoção de soluções efetivas para a educação. No Pará, as Usinas da Paz ganharam evidência por proporcionarem a redução da criminalidade e a ampla assistência à população nos nove bairros em que estão instaladas.

“Eu festejo que o MDB possa conhecer esse projeto que, certamente, é a construção de cidadania no Estado do Pará. Ele deve ser visto como uma solução para o Brasil, fazendo com o quê a presença de serviços possam transformar a realidade social e, a partir daí, possamos encontrar caminhos para dar paz à população. Temos agido com segurança nas ruas para combater os efeitos. Nós atuamos no combate à criminalidade de maneira transversal, com ações ostensivas nas ruas, estabelecendo metas e garantindo cidadania”, pontuou o chefe do executivo paraense, governador Helder Barbalho.

Helder Barbablho apresentou toda a estrutura da Usina da Paz Cabanagem aos representantes do Fundação Ulysses Guimarães e mostrou dados que exemplificam a nova realidade vivida pelos moradores do bairro Cabanagem. “Em quatro anos, o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) reduziu 88%, caindo de 34 casos em 2018 para apenas quatro em 2022. Um saldo positivo de 30 vidas salvas no período. O governador explicou a concepção das políticas públicas que ajudam na redução da criminalidade e os serviços oferecidos pelo Estado nas áreas da saúde, educação, dos direitos do consumidor, da cultura, da comunicação, da profissionalização, do empreendedorismo e outros, uma política inédita”, detalhou o governador.

O presidente da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), Alceu Moreira, conta que veio ao Estado para levar o exemplo prático de cidadania a todas as gestões do MDB do Brasil. “Esse é um exemplo claro do que é uma ferramenta, de uma política pública transformadora. É importante que o partido seja um laboratório de formulação de políticas públicas, para que elas possam ser uma ferramenta de solução de vida para a população. As Usinas da Paz identificam exatamente isso. É uma identidade partidária, é o jeito de governar do MDB. Ao final, a Usina da Paz produz dignidade”, pontuou.

Morador do bairro Cabanagem, o jornalista Wellington Frazão, contou que o bairro é um lugar para além de carências. É um lugar de criatividade e inovação, comentada pela Usina. “Esse lugar pulsa vida. Aqui tem pessoas que produzem coisas boas. A Usina devolveu aos moradores a dignidade. Nós vivemos muitos anos esquecidos pelo poder público. Muito nos foi prometido, e somente no governo Helder tornou isso realidade. Políticas públicas para quem mais precisa, na periferia”, detalhou o comunicador.

Usinas da Paz – A Usina da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios Pela Paz, elaborado pelo Governo do Pará e coordenado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), em parceria com a iniciativa privada. O propósito é a construção de 10 Usinas na Região Metropolitana de Belém, e no sudeste do Estado.

São mais de 80 serviços gratuitos, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado, como espaços para atividades esportivas; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança; capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também há espaços para cursos livres e de dança, teatro, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca. Além disso, é disponibilizado pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) sinal de wi-fi gratuito para os usuários da Usina da Paz.

Em dezembro de 2022, foi sancionada a lei que torna o TerPaz uma política pública permanente de Estado. O objetivo é expandir, em Belém e no interior do estado, o programa para permitir a construção de novas Usinas da Paz (UsiPaz), por meio de articulação com os municípios.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará