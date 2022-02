Governador do Pará já tem certificado digital emitido pela Imprensa Oficial do Estado

Helder Barbalho já pode assinar de forma eletrônica todos os despachos do gabinete, garantindo segurança e agilidade aos atos administrativos

Uma equipe técnica da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa) emitiu, na tarde desta terça-feira (1º), a certificação do governador Helder Barbalho. O modelo escolhido, um e-CNPJ, Token, com validade de três anos, é necessário para que o governador possa assinar, de forma eletrônica, todos os despachos do gabinete.

A emissão foi acompanhada pelo presidente em exercício da Ioepa, Aroldo Carneiro, e pela gerente comercial, Ana Raquel, que destacou a importância da ação para garantir que todas as ações do governo sejam realizadas de forma ágil, por meio digital.

“Como a única agência certificadora do Estado, temos mantido o compromisso de renovar todos os certificados necessários para dar agilidade às ações, tanto do governador quanto de secretários, garantindo também que autoridades municipais e todos que nos procuram possam fazer, com tranquilidade e segurança, o seu certificado”, informou a gerente.

Desde que passou a ser Autoridade de Registro vinculada à Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), que incorporou recentemente a Autoridade Certificadora Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Imesp), a Ioepa vem trabalhando na emissão de certificados digitais para pessoas físicas e jurídicas.

Autenticidade – O certificado digital é um documento eletrônico com dados sobre a pessoa ou empresa que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade. Funciona como uma carteira de identidade eletrônica, e garante segurança em transações realizadas via internet. Isso ocorre porque as partes envolvidas são obrigadas a apresentar, de forma mútua, suas credenciais, o que comprova a identidade de cada um dos envolvidos no processo.

Para mais informações e agendamento sobre os tipos de certificação emitidos pela Imprensa Oficial é só acessar o site https://www.ioepa.com.br/portal/certificacao/.

Texto: Julie Rocha – Ascom/IoepaPor Governo do Pará (SECOM)