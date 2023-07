Governador do Pará participa da Cúpula da Amazônia, em Belém

O governador do Pará, Helder Barbalho, será o anfitrião em Belém, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Cúpula da Amazônia – IV Reunião de Presidentes dos Estados Parte no Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA). O evento, que ocorrerá nos próximos dias 8 e 9 de agosto, reunirá chefes de Estado para debater a cooperação entre os países amazônicos e países parceiros no desenvolvimento sustentável da região.

A Cúpula da Amazônia é uma iniciativa do governo federal, e terá a presença dos chefes de Estado dos oitos países integrantes da OTCA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Também participarão representantes de entidades governamentais e civis das respectivas nações, para debater o desenvolvimento econômico associado à preservação ambiental.

Credenciamento – A solicitação de credenciamento para a Cúpula da Amazônia deve ser feita até as 18 h do dia 30 de julho de 2023 (horário de Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa, disponível no site do Palácio do Planalto. Link: https://credimprensa.presidencia.gov.br/credimprensa/pt/login.

As credenciais serão entregues no dia 02 de agosto, das 9 h às 12 h, no local do evento – Hangar – Centro de Convenções, na Avenida Dr. Freitas, s/n, bairro do Marco.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ricardo Sturkert/PR