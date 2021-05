Governador do Pará sanciona lei que concede equiparação salarial à Polícia Militar e Corpo de Bombeiros

Mais de R$ 250 milhões serão investidos a partir do mês de junho com o pagamento referente à equiparação.

Nesta quarta-feira (26), o governador Helder Barbalho sancionou a lei que concede a equiparação do soldo ao salário mínimo vigente aos praças e praças especiais inativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, assim como os pensionistas. O reajuste ocorre após seis anos de espera pela categoria.

Mais de R$ 250 milhões serão investidos a partir do mês de junho com o pagamento referente à equiparação, conforme as regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

“Hoje é um dia especial para mim, como pessoa e gestor. Estamos escrevendo um capítulo na história deles, garantindo o soldo aos policiais militares e bombeiros. Continuamos trabalhando para que, de maneira gradual e com equilíbrio, possamos cumprir as pautas das demais categorias e a próxima meta será garantir que os professores tenham o reajuste significativo, de acordo com o piso do magistério”, ressaltou Helder Barbalho.

Fonte: G1