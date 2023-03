Governador empossa novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

O coronel Jayme de Aviz Benjó é o novo comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. A solenidade de posse do militar ocorreu, na manhã desta segunda-feira (20), em Belém, com a presença do governador Helder Barbalho.

“Deixo aqui o meu reconhecimento e o reconhecimento da sociedade paraense coronel Hayman Apolo Gomes de Souza pela colaboração incondicional que você prestar ao povo, ao longa da jornada que certamenta continuará. Ao novo comandante-geral, Benjó, sabedor do planejamento, das metas estabelecidas por nós. Siga o fortalecimento continuado desta corporação.Estamos aqui para garantir que o Corpo de Bombeiros do Pará esteja em todas as microrregiões deste Estado, com presença física e estrutural”, destacou o governador do Pará, Helder Barbalho.

Antes de ser nomeado para o cargo de comandante-geral do CBMPA, o coronel QOBM Jayme de Aviz Benjó exercia a função de subcomandante geral do CBMPA e chefe do Estado-Maior Geral. Nascido em 26 de setembro de 1969, no Pará, ele é filho de Salomão Benjó e de Maria Alice de Sousa Aviz. O oficial incorporou às fileiras do CBMPA, em 1º de fevereiro de 1995. Ele cursou o CFO/BM na Academia de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

“É um momento que faz parte da tradição, da doutrina militar, que é a transmissão de cargo. Vamos continuar os projetos que fazem parte do plano de governo e colocar em prática nosso projeto de expansão da corporação em mais municípios do Estado, e de proteção e defesa civil em prol do povo do Pará. Nós temos o papel de mitigar os efeitos desastrosos que possam ocorrer em nosso Estado”, destacou o comandante Jayme de Aviz Benjó.

“É um dia importante, de uma instituição centenária. É o encerramento de um ciclo com o coronel Hayman Apolo e agora com o coronel Benjó, que já estava dentro da corporação e vai prosseguir com o trabalho pelo Pará dando assistência a todo o povo paraense. Nós aproveitamos o momento para entregar novos equipamentos, novas obras, fazendo com o que o CBM cresça cada vez mais”, destacou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado.

Investimentos

Além da solenidade da passagem de comando, o governador Helder Barbalho entregou o novo pórtico do Quartel do Comando Geral do CBMPA. A obra garante acesso direto pela avenida Pedro Álvares Cabral e possibilita menor tempo resposta ao atendimento de ocorrências, além de uma estrutura de melhor qualidade para as guarnições de serviço. O investimento da obra foi de (R$ 1.282.321,35) um milhão duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos.

O governador também entregou o novo bloco operacional e acomodações do Quartel do Comando Geral (QCG). A estrutura melhora a qualidade dos alojamentos que recebem diariamente cerca de 20 militares para compor as guarnições de serviço que atenderão a população vinte e quatro horas por dia. O investimento da obra foi de (R$ 1.503.992,47) um milhão quinhentos e três mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e sete centavos.

O chefe do executivo paraense entregou o primeiro canil do quartel do comando geral do CBM. O amplo espaço vai ofertar treinamento específico para cães que irão atuar nas missões de busca, resgate e salvamento. A obra recebeu um investimento de (R$ 467.135,82) quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos.

Para finalizar o pacote de investimentos na corporação, foi assinada a da ordem de serviço para a construção do novo centro de suprimento e manutenção de viaturas e materiais operacionais do CBM-PA, no valor de um milhão e setecentos mil reais. (R$ 1.700.000,00), além da construção da quadra poliesportiva do QCG e do 2º GBM em Castanhal.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará