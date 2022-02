Governador entrega a 3ª Unidade Móvel do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado

Nas Unidades Móveis, os beneficiários do regime próprio de previdência do Pará têm à disposição uma série de serviços, como consultas processuais

Nesta quarta-feira (2), o governador do Pará, Helder Barbalho, entregou a terceira Unidade Móvel do projeto Igeprev Itinerante, ação que desde fevereiro de 2021 leva os serviços do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) a todas as regiões do estado. A entrega foi oficializada durante cerimônia no Palácio do Governo, em Belém.

Nas Unidades Móveis, os beneficiários do regime próprio de previdência do Pará têm à disposição uma série de serviços: consulta processual, emissão de contracheques, comunicado de óbitos, denúncias, requerimentos, revisão de benefício, simulação de benefício previdenciário, declaração de tempo utilizado para aposentadoria, reversão ao serviço ativo, auxílio funeral, isenção de imposto de renda, salário família, liberação de crédito, regularização cadastral, retificação de DIRF e cédula C, ficha financeira, emissão de certidão de tempo de contribuição, histórico de contribuição, dentre outros.

A Unidade Móvel nº 3 deve reforçar as ações do Instituto em Marabá e nos demais municípios das regiões sul e sudeste do estado. Enquanto isso, a Unidade nº 2 segue realizando atendimentos em Santarém. A Unidade Móvel nº 1 cumpre agenda em municípios do nordeste paraense.

A 3ª Unidade Móvel deve reforçar as ações do Instituto em Marabá e nos demais municípios das regiões sudeste e sul do ParáFoto: Ana Paula Lima / Ag. Pará”Nós temos fortalecido o nosso instituto de previdência. Sabemos das distâncias que necessitamos percorrer no nosso estado. As unidades móveis facilitam e aproximam para que o servidor, onde estiver, possa receber os cuidados e a atenção do Igeprev”, disse o governador.

IGEPREV ITINERANTE EM 2021

Em 2021, o Igeprev Itinerante passou pela capital e por 27 municípios, em todas as regiões de integração do estado. Nas Unidades Móveis, foram realizados 6.896 atendimentos, o que corresponde a 19% de todos os atendimentos realizados pelo Instituto no ano passado. As Unidades Móveis passaram por Belém, Castanhal, Santa Izabel do Pará, São Miguel do Guamá, Capanema, Bragança, Curuçá, Vigia, Igarapé-Açu, São Caetano de Odivelas, Nova Timboteua, Salinópolis, Santarém, Paragominas, capitão Poço, Ourém, Santa Maria, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Oriximiná, Soure, Marapanim, Maracanã, Viseu, Santo Antônio do Tauá e Igarapé-Miri.

INTERIORIZAÇÃO

Além do projeto Igeprev Itinerante, o órgão previdenciário do Pará também busca estender seus serviços ao interior do estado por meio da abertura de agências. Em dezembro, foi inaugurada a agência do Igeprev em Castanhal, atendendo às determinações do Plano de Expansão do Instituto.

Segundo o presidente do Igeprev, Giussepp Mendes, a expansão do Instituto para o interior, com a abertura de outras cinco agências até o final de 2022, deve resultar na agilidade na análise de concessões de benefícios. “O Igeprev atende a pessoas com necessidades complexas: as que estão requerendo aposentadoria após depois de serviço público, e aquelas que pleiteiam pensão, após a perda de um familiar. Para atendermos de forma eficiente, estamos investindo na expansão para o interior e na humanização do atendimento”, afirma.

Estão em fase de adaptação os imóveis onde vão funcionar as agências de Abaetetuba, Capanema, Paragominas, Marabá e Santarém.

*Texto de Augusto Rodrigues (Ascom Igeprev)Por Cácia Medeiros (IGEPREV)