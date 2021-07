Governador garante entrega do Campus da Uepa em Parauapebas em junho de 2022

Em visita a Parauapebas, onde cumpriu agenda de compromissos na manhã da última quarta-feira (14), o governador Helder Barbalho garantiu para junho de 2022 a entrega das obras do Campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que está sendo construído no município. A expectativa é que a entrega do prédio coincida com a realização de um novo processo seletivo para a instituição.

Acompanhado do prefeito de Parauapebas, Darci Lermen e de outras autoridades, o governador esteve no terreno que abrigará o campus, às margens da PA-275. Provisoriamente, a Uepa funciona no Centro Universitário do município (Ceup).

“Ter um campus da Uepa aqui é uma grande conquista para esta região. Quantas famílias daqui, de Canaã dos Carajás, de Eldorado do Carajás e Curionópolis tiveram de ver seus filhos indo embora porque não havia alternativa de ensino superior público? Estamos corrigindo essa dívida histórica”, disse o governador.

Para a secretária adjunta de Educação de Parauapebas, Maria do Socorro Cardoso da Silva, o Campus amplia os horizontes na área de ensino superior no município. “Será gerador de sonhos e oportunidades para milhares, inclusive o sonho de termos uma cidade universitária”, ressaltou Socorro.

Aproveitando o momento, o prefeito Darci Lermen pediu apoio ao estado para que, futuramente, seja implementado no local o curso de Medicina, um sonho antigo do município. Localizado na PA-275, sentido Curionópolis, o prédio terá uma área total de 4.554,57 metros quadrados. Serão dois pavimentos, com salas de aulas e de tutoria, e laboratórios para os cursos de graduação em Matemática, Enfermagem, Ciências Biológicas e Engenharia de Software.

O projeto arquitetônico, elaborado em parceria com a Coordenação de Arquitetura e Engenharia (CAE) da Uepa e a Secretaria Municipal de Obras de Parauapebas, prevê, ainda, em sua primeira etapa, biblioteca, sala de coordenação dos cursos de graduação e especialização, laboratórios de anatomia, informática, de todas as clínicas, histologia, zoologia e botânica.

Escolas – Ainda em Parauapebas, o governador garantiu a entrega, ainda este ano, das escolas estaduais de ensino Médio e Fundamental “Irmã Dulce” e “Eduardo Angelim”, que estão sendo reformadas. No início da tarde, o governador passou pelas instalações da Escola Eduardo Angelim, para conferir o andamento dos serviços.

Na ocasião, também foi confirmada a desapropriação de uma unidade escolar que, além do ensino médio e fundamental, vai ofertar o ensino técnico-profissionalizante no município. Com 40 salas de aula, o Colégio Amazon, antes pertencente à rede particular, foi desapropriado para reforçar o processo de ensino-aprendizagem da rede estadual de ensino.

Tina DeBord – com informações da Agência Pará

Fotos: Alex Ribeiro/ Ag.Pará

Fonte: Blog Zé Dudu