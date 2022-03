Governador Helder anuncia construção de nova ponte para a ilha de Outeiro

O governador Helder Barbalho – MDB, anunciou na tarde desta quinta-feira, 03, que o Governo do Pará tomou a decisão de construir uma nova ponte para a Ilha de Caratateua – Outeiro, na região do bairro da Brasília. Ele disse que a atual ponte vai continuar, de forma estaiada, em apoio ao moderno sistema viário a ser criado, um “sonho histórico da população, para fortalecer o povo, o emprego e a renda”.

Segundo o chefe do Executivo Estadual, a ponte interligará o continente com a 7ª Rua, duplicando a logística de ir e vir da ilha. A decisão ocorreu durante reunião com a equipe técnica e objetiva, além do incremento desenvolvimentista de Outeiro, não comprometer mais a atual estrutura da ponte.

Helder explica que haverá uma economia de cerca de 50% nos gastos, o que permitirá a construção da nova estrutura, e que considera esta como uma “excelente notícia” para a população que mora na ilha, assim como, para o povo belenense como um todo.

Vamos construir uma nova ponte no distrito de Outeiro!! A decisão já foi comunicada ao Ministério Público do Estado e à Prefeitura de Belém. [1/2] pic.twitter.com/nRU98xYeSd — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 3, 2022



Durante o anúncio, feito pelo microblog no twitter, Helder não dá detalhes acerca dos investimentos financeiros a serem realizados para a construção da nova ponte, nem se esse projeto já sinaliza com a possibilidade antiga de uma ponte interligando Belém com a Ilha de Mosqueiro.



ACIDENTE

Em janeiro deste ano, o tráfego de veículos e pessoas foi interrompido na Ponte de Outeiro depois de um de seus maiores pilares de sustentação ter sido derrubado em função de uma colisão de balsa madeireira que seguia, pelo rio Maguari, rumo a um dos portos do município de Ananindeua, na Grande Belém. O caso é investigado pelas autoridades marítimas e pela Polícia Civil do Estado.

Há uma semana, o tráfego de motos, bicicletas e trânsito de pedestres foi liberado na ponte em horários pré-estabelecidos. As obras de restauro da estrutura seguem, assim como, as travessias por ferreyboat gratuitamente entre a ilha e o continente.

Imagem: Agência Pará