Governador Helder Barbalho autoriza construção da 29ª Companhia Independente de PM, em Óbidos

Mais de 65 mil habitantes, dos municípios de Óbidos e Curuá, na região do Baixo Amazonas, serão beneficiados com a construção da 29ª companhia independente da Polícia Militar. O governador Helder Barbalho autorizou hoje (02), em Óbidos, o início das obras. Um marco para reforçar o combate à criminalidade em todas as regiões do Estado.

“O nosso governo iniciou uma nova história de presença nesta região, que, lamentavelmente, ficou esquecida, à margem dos investimentos do governo. Mas isso ficou para o passado. Hoje, assinamos a ordem de serviço para a construção da base da Polícia Militar, fortalecendo a presença do batalhão na região e contribuindo ainda mais para a redução da criminalidade”, destacou Helder Barbalho.

A assinatura da Ordem de Serviço também contou com a presença da vice-governadora, Hana Ghassan, autoridades locais e à população, e foi acompanhada do anúncio da redução da criminalidade em todo o Estado pelo nono mês seguido. Setembro de 2023 é considerado o melhor mês da linha histórica, desde 2010, alçando redução de 27,85% nos crimes violentos letais intencionais (CVLI), que inclui homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará