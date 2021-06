Governador Helder Barbalho e esposa Daniela Barbalho se vacinam contra covid-19

Casal, que mora em Ananindeua, compareceu ao Templo Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2 e dá exemplo para reforçar a imunização contra covid-19

O govenador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e a primeira-dama Daniela Barbalho estão no público-alvo para vacinação contra covid-19 em Ananindeua. Nesta quarta-feira (23), o muncípio onde moram começou a primeira dose para pessoas com 41 anos.

Daniela e Helder já estão no Templo Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2, e na fila para se vacinarem. Desde cedo, a procura pelo local de vacinação é intensa, mas com fluência média-rápida de público.

Governador e a esposa celebram momento de se imunizarem contra a covid-19 e encaram a fila comum (Twitter de Helder Barbalho / Reprodução)

Para o governador e a esposa, a presença deles na imunização é importante para incentivar demais pessoas a vacinarem. Há expectativa de um discurso em prol da campanha de vacinação.

“Felicidade. Muitas perdas, muito sofrimento ao longo de todo esse período. Ver as pessoas sendo vacinadas, se protegendo. É você poder enxergar um futuro próspero. Um futuro que as pessoas possam voltar a sua normalidade. Gratidão a ciência, ao SUS, profunda aos profissionais da saúde que nos permitem viver esse momento, estar virando essa página. E construindo a partir da vacina, a proteção da população”, disse o governador Hélder Barbalho.

A meta do Governo do Estado, junto com prefeituras dos 144 municípios, é que todos os paraenses com 18 anos ou mais tenham recebido pelo menos a primeira dose de uma das vacinas autorizadas até o final de setembro.

