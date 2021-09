Governador Helder Barbalho estará em São Paulo para tratar sobre vacinas contra a covid-19 no estado do Pará

O Governador Helder Barbalho, vai estar em São Paulo na manhã desta quarta-feira (22), para participar de uma reunião para tratar sobre a vacina de imunização contra a Covid-19. O encontro terá a participação dos governadores Camilo Santana, do Ceará, Wellington Dias, do Piauí, Renato Casagrande, do Espírito Santo, e João Dória, de São Paulo.

Está previsto que seja feito uma visita ao instituto Butantan, localizado na capital paulista, para discutir sobre a compra de 1 milhão de doses da vacina CoronaVac/Sinovac pelo Governo do Pará. A medida visa adquirir de forma direta as vacinas para acelerar a vacinação no estado e reduzir o déficit de doses emitida pelo ministério da saúde ao estado do Pará.

Foto: site fotografiauol

Jornalista: Marina Moreira