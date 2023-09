Governador Helder Barbalho faz defesa de participação efetiva do capital privado na recuperação da Amazônia

Em participação neste sábado (02), na Expert XP 2023, em São Paulo, o governador Helder Barbalho informou que o Pará quer contar com a participação efetiva do setor privado na recuperação de áreas de floresta degradadas. No encontro, considerado o maior festival de investimentos do mundo, o chefe do executivo estadual paraense avaliou que a medida ajudará a dar impulso a novos negócios socioambientais.

“Além da agenda de chamamento ao capital privado na área de infraestrutura, também queremos a mobilização do capital privado na agenda ambiental para que nós possamos alavancar novos negócios, na recuperação da floresta e no fortalecimento da bioeconomia”, explica Barbalho.

A autoridade paraense salientou que há um planejamento previsto pelo Estado no restauro das áreas que foram alvo de atuação ilegal, como a grilagem.

“Estaremos colocando no mercado as primeiras concessões públicas de restauro de áreas que foram griladas no passado, que o Estado recuperou para sua propriedade, áreas de proteção ambiental, para que o privado possa fazer restauro e, com isso, fazer a comercialização do carbono captado naquela área. Estaremos lançando a concessão de restauro acerca de 20 mil hectares neste primeiro lote. Vamos lançar até o final desse ano quatro concessões de florestas públicas que passarão a ser geridas pelo ente privado, na ordem de 4,2 milhões de hectares”, detalhou.

Inclusão da pauta ambiental na agenda brasileira – Helder Barbalho conclamou por uma agenda nacional que estabeleça como prioridade o meio ambiente para ganhar espaço no cenário global.

“Eu desejo que o Brasil possa acreditar nessa agenda, compreendê-la e, a partir da floresta amazônica, nós possamos construir um novo mercado com bioeconomia. Lutarei para que, na reunião do G20, a bioeconomia seja um dos pilares de nova vocação para esta grande jornada de virada de chave”, anunciou.

O governador do Pará fez o chamamento durante a participação no painel “Novas lideranças políticas: o Brasil do futuro”, onde explanou sobre os desafios, oportunidades, modelo de gestão e as ações realizadas pelo Governo do Pará. A ocasião também contou com a presença dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); Piauí, Rafael Fonteles (PT); e São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na oportunidade, ao ser questionado sobre o papel da máquina pública, Helder Barbalho defendeu a austeridade fiscal com máquina pública enxuta, moderna e eficiente, priorizando a atuação nas áreas de regularização, fiscalização, infraestrutura, saúde, segurança e educação. O governador também ressaltou a importância da previsibilidade para o investidor com segurança jurídica e estabilidade institucional. O político paraense fez, ainda, uma avaliação do cenário nacional em que frisou a necessidade de estabilidade institucional para o desenvolvimento do país e afirmou que a Amazônia deve ser objeto de convergência de todos os brasileiros.

“A floresta amazônica é o principal ativo que pode colocar o Brasil no protagonismo diplomático e no centro das discussões diplomáticas, buscando liderar a paz ambiental e fazer a floresta viva como valor de agregação e, em respeito a isso, que seja instituído o mercado de carbono para fortalecer a bioeconomia como nova vocação para o nosso país”, disse.

Outro ponto de questionamento foi acerca da reforma tributária, ao que Barbalho afirmou perceber que a pauta é prioritária no Governo Federal e que está na agenda do Congresso Nacional e da população. “A sociedade clama por redução do custo no Brasil. Acho fundamental que nós possamos avançar nestas reformas”, argumentou.

Também garantiram participação no painel o sócio diretor institucional da XP Investimentos, Rafael Furlanetti, a gerente de Relações Governamentais na XP Inc., Débora Santos, e o analista político na XP Investimentos, Paulo Gama.

‬Sobre a Expert XP 2023 – A Expert XP 2023 é o maior festival de investimentos do mundo, que reúne diversos especialistas do mercado financeiro na atualidade e milhares de participantes do mundo inteiro para promover uma experiência rica em aprendizado e networking.

Além do âmbito financeiro, o evento também aborda assuntos como negócios, inovação, disciplina, entre outros temas, trazendo personalidades do mundo inteiro, como Serena Williams, Malala Yousafzai, Hillary Clinton e Pep Guardiola.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará