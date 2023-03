Governador Helder Barbalho sobrevoa trechos de três rodovias que sofreram erosão por conta das chuvas

O governador Helder Barbalho sobrevoou, nesta terça-feira (28), os trechos de três rodovias na região nordeste do Pará que sofreram erosão devido as fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias.

Estão com interrupções em suas estradas as rodovias PA-252 (entre Acará e Moju), PA-150 (entre Goianésia do Pará e Tailândia) e PA-481 (Barcarena), que tiveram rompimento das linhas dos bueiros após cheia de rios próximos. “Nós estamos seguindo para pontos de estradas na PA-150 e na PA-252, onde, frente às fortes chuvas das últimas horas, houve rompimento. Isso exige respostas imediatas, para garantir a trafegabilidade das estradas e o escoamento da produção, para evitar o isolamento de cidades, e, é claro, manter a logística do nosso estado. Portanto, são ações imediatas para devolver a normalidade do fluxo nas estradas atingidas pelas chuvas”, disse o governador.

Na PA-252, as obras ocorrem no trecho do km 40, onde o tráfego está interditado. As rotas alternativas do Acará para Moju são pela Alça Viária ou pela PA-475, em direção à Vila de Palmares. Duas viaturas do Batalhão de Polícia Rodoviária, da Polícia Militar, estão no local orientando os condutores.

Na PA-481, houve rompimento em dois pontos e a Setran já iniciou os trabalhos de recuperação da rede de drenagem. A expectativa é que ocorra liberação do tráfego em meia pista até esta quarta-feira (29). Como rota alternativa, os motoristas podem utilizar as rodovias PA-483 para acessar Barcarena, PA-409 para Beja e PA-252 para ir para Abaetetuba.

Na PA-150, uma equipe já foi mobilizada para fazer a recomposição do trecho da linha de bueiro rompida, no trecho entre Goianésia do Pará e Tailândia, onde está sendo construído um desvio para garantir o fluxo de veículos.

“A Secretaria de Transportes tem equipes de sobreaviso em suas regionais espalhadas pelo Pará para agir com rapidez e agilidade em casos de estradas cortadas. Já estamos atendendo às orientações do governador, trabalhando para garantir o restabelecimento do tráfego em todas as estradas que foram cortadas esta semana”, pontuou Adler Silveira, titular da Setran.

Texto: Kátia Aguiar / Ascom Setran

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará