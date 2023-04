Governador Helder Barbalho visita famílias atingidas por enchente do rio Uriboca e determina ações emergenciais

O Governo do Estado montou uma força-tarefa para atender às famílias que moram nas áreas de influência dos igarapés Toras e Uriboca e tiveram suas residências invadidas pela água, nesta quarta-feira (05), em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O governador do Pará, Helder Barbalho, visitou uma das regiões afetadas na manhã desta quinta-feira (06) e conversou com moradores atingidos. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a chuva forte e a maré alta contribuiram para a enchente, que afetou cerca de duas mil pessoas nos bairros Aurá, Águas Lindas e Águas Brancas.

“Nós estamos aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros, junto com a Prefeitura do Município, Secretaria de Habitação, Secretaria de assistência social, para colaborar com a redução do sofrimento das famílias atingidas. Em paralelo a isso, atuar no sentido do remanejamento junto com a prefeitura de famílias que estão morando em cima de canais, o que gera a contenção das águas, sem esquecer a necessidade de uma solução definitiva para a drenagem da BR-316. Obras que estão sendo realizadas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano para que possamos garantir a fluidez das águas dos canais das toras, pato macho, desta região entre os municípios de Ananindeua e Marituba, no rio Uriboca”, disse o chefe do executivo paraense.

Diana Lopes é moradora do Bairro Águas Lindas. Parte dos seus pertences foram levados pela força da água, que invadiu sua residência na noite de ontem. “Eu tive a minha casa atingida. Então essa ajuda trazida pelo governo do Pará é importante para nós moradores. Desta vez, a chuva veio com maior intensidade, uma das piores que já tivemos. Eu perdi tudo. Eletrodomésticos, entre outras coisas. Felizmente estamos bem. Esse olhar do governo é bom. Nós precisamos, pois muitas vezes somos até esquecidos”, disse a dona de casa emocionada.

Centro de comando e atendimento – Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e Polícia Militar do Pará estão na região auxiliando as vítimas. Um centro de comando e atendimento foi montado no centro comunitário São João Batista.

“A defesa Civil Estadual tem o papel de coordenar as ações conjuntas das Secretarias. De ponto, montamos um centro de comando e atendimento, no alinhamento com as lideranças comunitárias, no intuito de ocorrer um diálogo dentro dos bairros atendidos. Agora estamos iniciando o trabalho multidisciplinar de cadastramento das pessoas atingidas e, a partir do cadastramento, poder iniciar a assistência por meio dos programas sociais, seja do programa “Recomeçar”, do Sua Casa, da Cohab, do proprio municipio de Ananindeua”, enfatizou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó.

Ações sociais – Duas carretas do projeto “TerPaz Itinerante”, da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), estarão à disposição dos moradores afetados com serviços de saúde e retirada de documentos como RG e certidão de nascimento. Os veículos ficaram estacionados em frente ao Centro Comunitário São João Batista, no bairro de Águas Lindas.

“Essa iniciativa é voltada às famílias que perderam seus documentos nas enchentes, e vamos ter o serviço da saúde em parceria com a Sespa. Vamos ter testes rápidos, dentistas, farmácia básica. Uma gama de Serviços de saúde e cidadania oferecidos pelo Governo do Pará”, finalizou a secretária adjunta da Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Alessandra Amaral.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará