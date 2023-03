Governador Helder Barbalho vistoria fase final das obras no Novo Mangueirão

O governador do estado, Helder Barbalho, realizou, neste domingo (19), uma vistoria técnica nas obras do maior palco do futebol paraense, o Mangueirão.

As obras de reconstrução, ampliação e modernização do Estádio Olímpico do Pará estão na reta final. A praça esportiva será devolvida ao público por ocasião do maior clássico do futebol paraense, o RE x PA, no próximo dia 9 abril, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paraense 2023.

“Feliz de nós termos um estádio que esteja na modernidade, na grandeza, na segurança e acessibilidade que o nosso torcedor precisa e merece. Eu tenho certeza de que o Novo Mangueirão incrementa, ainda mais, a paixão pelo futebol, a paixão do paraense pelo esporte, valorizando o amor dos nossos torcedores pelos seus clubes, na certeza de que, com um estádio nesta dimensão, certamente o Pará estará alçando mais protagonismo no futebol nacional e regional para que possamos ter uma praça esportiva moderna, com qualidade e gerando emprego e renda, trazendo eventos para o nosso estado e, claro, garantindo um local adequado para aqueles que nos visitarem”, comemorou o governador com a proximidade da conclusão das obras.

Ao lado do secretário de Obras do Estado, Ruy Cabral, da equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP), e de representantes dos clubes paraenses, Helder Barbalho percorreu e fiscalizou o andamento dos serviços, que estão na etapa de conclusão e acabamentos. As obras são executadas pela Sedop e contemplam todas as recomendações de segurança ao torcedor e aos padrões da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para se tornar espaço credenciado para sediar grande eventos nacionais e internacionais, assegurando mais conforto, segurança e acessibilidade para os espectadores. O titular da Sedop, Ruy Cabral, destaca o que o torcedor pode esperar do novo estádio.

“Não é só a reconstrução, mas também a modernidade que está chegando ao Mangueirão em termos de conforto, segurança e qualidade. Tudo isso nos levou a estimular cada vez mais o torcedor paraense a acompanhar os nossos jogos. Por isso é importante esta vistoria, na qual estamos fazendo os testes na presença dos clubes, das autoridades, daqueles que estão envolvidos diretamente neste tipo de evento. Foi um ano e meio de obras, mas agora estamos de volta. E nos dias 26 e 29, fazendo eventos-teste, testando nossa capacidade, para que no dia 9 de abril seja carga total no novo Mangueirão”, frisou o secretário.

Uma das principais novidades no Novo Mangueirão é a ampliação da capacidade de público: de 30 mil para cerca de 50 mil espectadores, mais cadeiras e camarotes, banheiros, além do um amplo estacionamento, com vagas para cerca de 7 mil veículos, espaços com total acessibilidade para pessoas com deficiência e elevadores panorâmicos.

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, falou da satisfação ao ver o trabalho quase concluído.

“É um sentimento muito bom. Essa obra coloca o estado do Pará no cenário nacional de grandes eventos, não só esportivos, como também de entretenimento. Sem dúvida nenhuma, depois deste período em que estivemos aguardando a reabertura do Mangueirão, vê-lo desta forma é uma satisfação imensa. Quero só parabenizar o Governo do Estado e esperar com ansiedade a reabertura deste equipamento”, comentou Gluck Paul.

Fomento ao esporte – Com sua capacidade ampliada para garantir a segurança e desafogar o fluxo, o estádio passou de duas para 14 rampas de acesso, sendo duas construídas para facilitar a movimentação de entrada e saída das pessoas. Serão instaladas 535 câmeras de monitoramento, com 83 providas de tecnologia de reconhecimento facial.

O espaço irá oferecer mais infraestrutura e segurança ao torcedor, que terá um estádio à altura de grandes jogos e eventos esportivos, como ressalta o presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes.

“Sentimento de muita alegria e felicidade. A realização de um sonho de todo o torcedor paraense, que, agora sim, tem um estádio à altura da sua torcida, que sempre foi uma torcida de Série A, mas, infelizmente, o Mangueirão tinha ficado obsoleto. Agora, temos um estádio compatível com a nossa torcida, e vamos nos esforçar para colocar o time em divisões superiores para que o torcedor possa ter estádio e jogos do nível que merece”, disse o presidente remista.

Maurício Ettinger, presidente do Paysandu, comemora o carinho e olhar especial do Governo do Estado no fomento ao esporte paraense.

“O Paysandu está muito feliz. Parabenizamos o governo por esta obra e, ao mesmo tempo, agradecemos pelo carinho que está tendo pelo futebol paraense. Acho que isso eleva o nível do nosso futebol e traz um futuro brilhante para os nossos clubes. O governo está de parabéns e vamos usar o estádio o máximo que a gente puder”, declarou o presidente bicolor.

O Novo Mangueirão está em obras desde o ano de 2021, após intervenção do poder público ao detectar a iminência de incidentes que poderiam causar riscos ao torcedor em virtude da situação que a estrutura apresentava naquele momento. Desde o início da execução dos serviços, foram gerados cerca de 1.600 empregos. Atualmente, o canteiro de obras conta com mais de 600 trabalhadores atuando diretamente para a conclusão dos serviços.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará