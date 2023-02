Governador participa da posse dos 41 deputados estaduais para 61ª Legislatura nesta quarta-feira (1º)

O governador Helder Barbalho prestigiou, na manhã desta quarta-feira (1º), a solenidade de posse dos 41 deputados estaduais eleitos para o mandato legislativo entre os períodos de 1º de fevereiro de 2023 e 31 de janeiro de 2027. Os atos solenes foram realizados no Palácio da Cabanagem, sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), em Belém.

“Uma relação harmoniosa entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo colaboram para que possamos atuar com energias concentradas em favor da sociedade paraense. Desta forma, minha expectativa é que possamos construir com o parlamento a melhor agenda em favor do Pará”, destacou Helder Barbalho.

O chefe do Poder Executivo Estadual reforçou que pretende manter a parceria institucional com os demais órgãos e Poderes Estaduais para permanecer o cenário de estabilidade e crescimento do Pará. “Muito já foi feito, mas temos humildade de reconhecer que temos muitos desafios e precisarei da Assembleia Legislativa para que possamos entregar para sociedade um ambiente melhor de se viver”, detalhou.

Além do governador, representando o Poder Executivo Estadual, também esteve presente, acompanhando a posse dos deputados estaduais eleitos para 61ª legislatura, a vice-governadora do Estado, Hana Ghassan, além de membros do Secretariado e chefias de instituições.

Deputados estaduais eleitos para a 61ª Legislatura (2023-2027):



Adriano Coelho (PTB); Ana Cunha (PSDB); Andréia Xarão (MDB); Angelo Ferrari (MDB); Antônio Tonheiro (PP); Aveilton Souza (PL); Bob Fly (PTB); Braz (PDT); Carlos Bordalo (PT); Carlos Vinicios (MDB); Chamonzinho (MDB); Chicão (MDB); Cilene Couto (PSDB); Coronel Neil (PL); Diana Belo (MDB); Dirceu Ten Caten (PT); Dr Wanderlan (MDB); Elias Santiago (PT); Eraldo Pimenta (MDB); Erick Monteiro (PSDB); Fábio Figueiras (PSB); Fábio Freitas (REPU); Gustavo Sefer (PSD); Igor Normando (PODE); Iran Lima (MDB); Josué Paiva (REPU); Lívia Duarte (PSOL); Lu Ogawa (PP); Luth Rebelo (PP); Maria do Carmo (PT); Martinho Carmona (MDB); Nilton Neves (PSD); Paula Titan (MDB); Renato Oliveira (PODE); Rogério Barra (PL); Ronie Silva (MDB); Thiago Araújo (CIDA); Toni Cunha (PSC); Victor Dias (UB); Wescley Tomaz (PSC); Zeca Pirão (MDB).

Fonte: Agência Pará/Foto: Marco Santos/Ag Pará