Governador reinaugura 20ª Seccional de Polícia Civil e entrega Usina da Paz em Parauapebas

O governador Helder Barbalho estará amanhã, quarta-feira (18), em Parauapebas, onde, na companhia do delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende de Almeida, entre outros membros do seu governo, reinaugura o prédio da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil e entrega à população a Usina da Paz. A delegacia foi revitalizada com a parceria da Prefeitura de Parauapebas e, sobre o assunto, o Secretário Municipal de Segurança Institucional, Denis Gabriel Assunção, concedeu coletiva na manhã desta terça-feira (17).

Ele avalia que o novo prédio da Polícia Civil vai proporcionar mais conforto aos servidores que ali trabalham e também ao público que necessita se dirigir àquela repartição, deixando para trás a imagem de uma delegacia “jogada às traças”.

A operação de revitalização, de comum acordo com o diretor da 20ª Seccional, delegado Erivaldo Campelo da Silva, começou com a retirada, do pátio da delegacia, de mais de 200 veículos que estavam ali havia anos. Os carros e motos foram removidos para uma área no Bairro Cidade Jardim.

Aproveitando a presença do governador e do delegado-geral, Denis Assunção vai reivindicar mais uma Delegacia de Polícia Civil na cidade, a ser instalada no Cidade Jardim, exatamente na área em que estão hoje os veículos que entulhavam o pátio da 20ª Seccional.

Denis Assunção também enalteceu a integração entre os órgãos de segurança que atuam em Parauapebas, reunindo Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal num só pensamento: garantir mais segurança e tranquilidade à população do município. “Hoje todos falam a mesma língua em prol da garantia da segurança da sociedade”, resumiu.

Indagado sobre a Operação Padrão, para frear a poluição sonora na cidade, sobretudo à noite, quando motociclistas trafegam com descargas que produzem barulho acima do normal, Denis Assunção disse que só este ano já foram retiradas de circulação cerca de 300 motocicletas com esse tipo de descarga e afirmou que a ação continua para minimizar esse tipo de crime ambiental.

Fonte: Blog Zé Dudu