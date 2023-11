Governador ressalta importância de regular o mercado de carbono valorizando a floresta viva

No evento Macro Day, promovido pelo Banco BTG Pactual nesta segunda-feira (06), o governador Helder Barbalho falou dos desafios ambientais que o Brasil e o mundo enfrentam e chamou atenção para a oportunidade de construir um mercado de carbono regulado que valorize a floresta viva. “Precisamos fazer com que a floresta seja o principal vetor de captura de carbono, porque isso coloca o Brasil no centro das atenções e faz com que a nossa floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, seja o maior tesouro nesse novo mercado que será fundamental para neutralizar as emissões do planeta“, afirmou Helder Barbalho.

O governador participou do painel Gestões Estaduais: O Que Esperar em 2024, e falou sobre o protagonismo da agenda ambiental, que hoje atinge a vida de todo o mundo. Pontuou a seca no rio Amazonas, as chuvas e ventos destruidores em São Paulo e a dificuldade respiratória da população em Manaus, por conta de incêndios florestais, como exemplos recentes de um problema que cobra urgência.

A COP 30, que será realizada em Belém em 2025, é uma oportunidade para o Brasil mostrar seu compromisso com a agenda ambiental. “Isso pressupõe iniciativas urgentes. Nós não podemos tratar o meio ambiente como um desafio futuro. O desafio do meio ambiente é de agora”, disse.

Entre as iniciativas do Pará para valorizar a floresta e gerar emprego e renda para a população local, o governador citou o mercado de bioeconomia. Os produtos da floresta, como açaí, cacau, cosméticos e fármacos têm uma grande demanda e um enorme potencial.

Ao lado dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Rio, Cláudio Castro, e do Espírito Santo, Renato Casagrande, Helder Barbalho também se mostrou otimista em relação ao andamento da reforma tributária no Congresso. “Estou confiante de que esta reforma será uma grande vitória do Brasil e uma importante entrega do ano de 2023”, comentou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará