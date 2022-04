Governador visita as obras do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão

Chefe do executivo estadual percorreu todo o espaço e verificou o desenvolvimento e caminhar dos serviços que estão sendo executados desde fevereiro de 2021

As obras de reconstrução e modernização do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, seguem dentro do cronograma previsto de serviços executados. Nesta terça-feira (12), o governador do Estado, Helder Barbalho, visitou e fiscalizou o andamento das obras ao lado do titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), Ruy Cabral, o adjunto de obras, Arnaldo Dopazo, engenheiros e técnicos responsáveis.

O chefe do executivo estadual percorreu todo o espaço e verificou o desenvolvimento e caminhar dos serviços que estão sendo executados na principal praça esportiva do Estado do Pará desde fevereiro de 2021, sob a gerência da SEDOP.

“As obras do Mangueirão seguem avançando em ritmo acelerado, chegando a 64% de conclusão, gerando emprego, o qual nós já temos mais de mil colaboradores na construção civil que estão trabalhando para entregar a nossa nova arena. O nosso novo parque esportivo, quando pronto, será uma referência de modernidade, de acessibilidade e segurança para os nossos torcedores e, principalmente, com ambiente na dimensão de Remo e Paysandu, do nosso futebol paraense, do atletismo, do profissional que atua no esporte e aqueles também do esporte amador. Portanto, fazendo com que o Mangueirão possa ter um novo ambiente e um novo espaço para bem acolher nossos torcedores’, disse o governador Helder Barbalho.

Uma das grandes mudanças será a ampliação da capacidade de 35 mil para 51 mil espectadores, já que devido às condições iniciais e o risco de segurança, o espaço não permitia que o número total (45 mil) frequentasse o estádio.

Atualmente, o canteiro de obras está com serviços em andamento na estrutura de concreto armado das rampas e contra rampas externas; recuperação estrutural dos pilares, vigas e na laje da cobertura existente; serviços de terraplenagem na área externa do estádio para o acesso ao novo estacionamento que será ampliado de 1.400 para 3.000 vagas disponíveis para veículos; construção de novos camarotes, acrescendo de seis para 32; construção dos novos banheiros, onde o projeto prevê a construção de banheiros específicos para a família.

Além disso, as frentes de trabalho também já contemplam os serviços da estrutura metálica e telhas da cobertura, novos vomitórios e bilheterias, bem como a drenagem e irrigação do novo gramado que será completamente trocado pela grama ”bermuda celebration” – mais fácil adequação a qualquer tipo de clima, principalmente o tropical.

O secretário de obras do Estado, Ruy Cabral, destaca a evolução dos serviços para que o novo Mangueirão possa apresentar grandes espetáculos e eventos esportivos.

“Nós estamos com nosso cronograma definitivamente em dia. Avançando em toda as frentes de trabalho e hoje, como se pode ver, já mexemos na parte do gramado, na estrutura de concreto, nas parte das instalações provisórias e instalações permanentes, cobertura e iluminação. São mais de mil colaboradores de forma direta no canteiro de obras. Dessa forma estamos tratando esse importante palco do futebol paraense. Estamos aqui prestando o nosso trabalho para o povo do Pará e principalmente para o futebol paraense e também brasileiro”, disse o titular da Sedop.

Com um investimento de mais de R$ 146 milhões, o projeto em execução prevê uma completa reestruturação e está atendendo a todos os padrões exigidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para proporcionar à população a oportunidade de prestigiar grandes e importantes eventos de nível nacional e internacional, com segurança, conforto e funcionalidade para receber, além de jogos esportivos, shows, eventos, congressos e atividades para ser tornar uma arena multiuso e palco de grandes eventos.

