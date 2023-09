Governadora em exercício, Hana Ghassan, entrega pavimento da Câmara Municipal de Belém

Nesta terça-feira (19), a governadora em exercício, Hana Ghassan, entregou o segundo andar do prédio da Câmara Municipal de Belém, localizado na Travessa Curuzu, no bairro do Marco. O prédio passa por obras de reconstrução e modernização para garantir a melhoria da infraestrutura, conforto e comodidade para os trabalhos do Poder Legislativo e para a população. A entrega foi conduzida pela governadora, que estava acompanhada por uma comissão de vereadores.

“É uma obra muito importante para a população de Belém quem vem até a casa legislativa, mas é importante também para que possamos dar dignidade ao trabalho de cada um dos senhores e senhoras e também para representar o poder legislativo. A nossa capital precisa ter uma câmara municipal dessa forma, para que a gente possa representar bem o município. É importante esse trabalho em conjunto, pois sabemos que temos muitos desafios a serem enfrentados”, enfatizou Hana Ghassan.

Sob a gerência da Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), a Câmara Municipal recebe serviços em seus três andares, sendo o primeiro a área de estacionamento, salão do plenário, salas de informática, Recursos Humanos (RH) e o terceiro para outras salas de gabinetes e agência bancária. Além dessa área, a fachada também receberá reparos.

Já o segundo andar, entregue nesta manhã, abriga os gabinetes dos parlamentares, diretorial, sala de imprensa e banheiros. O espaço também será completamente modernizado com as instalações e os setores padronizados. O investimento total é de cerca de R$ 24 milhões, oriundos do Tesouro Estadual.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Carachesti/Ag Pará