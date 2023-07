Governadora em exercício, Hana Ghassan, fiscaliza as obras de macrodrenagem do Canal da Mundurucus

Nesta quarta-feira (12), a governadora em exercício Hana Ghassan visitou as obras de reconstrução do Canal da Mundurucus, em Belém. Acompanhada do secretário de Obras do Estado, Ruy Cabral, Hana fiscalizou o andamento dos serviços e as benfeitorias para a população. A previsão de entrega é para janeiro de 2024.

“É uma obra muito importante para toda a cidade e para cerca de 300 mil beneficiados, e há 20 anos esperada pela população. O projeto contempla melhorias do sistema de drenagem, viário, acessibilidade, estamos fazendo abastecimento de água, coleta de esgoto, então é uma macrodrenagem total aqui na área do Tucunduba. E, além disso, nós geramos empregos à mão de obra da própria comunidade, que é outro fator muito importante que a gente precisa ressaltar. Nesta obra, são 1.409 empregos gerados e é importante a gente dar renda para nossa população. Então, além de benefícios de acessibilidade, há melhoria da equidade, da questão da saúde e da segurança, porque os veículos [ambulâncias e viaturas] podem passar, são muitos benefícios. A gente tem o prazo de janeiro de 2024 para poder entregar essa obra aqui. A macrodrenagem já está 60% concluída e continuamos trabalhando em ritmo acelerado para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar para a população”, ressaltou Hana Ghassan.

A obra executada pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), reconstrói o Canal ao longo de quase 700 metros no trecho da avenida Teófilo Conduru até à avenida Tucunduba, uma área que compreende um grande volume de habitação, pedestres e veículos. Moradora e comerciante há 40 anos, dona Edna Costa comemora a chegada do benefício para todos os residentes do Canal.

“A obra está ótima, pois quando mudamos pra cá, era só mato e ponte. E agora a gente tá vendo o trabalho e está muito bom. Aqui vai ficar muito lindo, não vamos precisar mais colocar o pé na lama e esse Canal vai deixar o local mais bonito ainda”, afirmou a moradora.

O projeto tem como finalidade minimizar os impactos causados pelas enchentes, uma vez que o Canal tem como função conduzir as águas pluviais e residuais, do mesmo modo, que também assegura maior infraestrutura, mobilidade urbana e qualidade de vida para os moradores. Este novo equipamento urbano irá beneficiar diretamente quem reside na área, mas principalmente os bairros do Guamá e Terra Firme, como destaca o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

“Uma obra de 700 metros onde estamos requalificando o canal, melhorando o sistema viário, acessibilidade, sinalização, melhorando o saneamento, dando qualidade de vida para essas 300 mil pessoas que são contempladas diretamente pelo projeto da macrodrenagem. Por isso é importante enfatizar que nós vamos continuar a avançar porque isso é um compromisso do Governo do Estado na melhoria da qualidade de vida, na acessibilidade, na valorização do cidadão e o importante é trazer a qualidade de vida, resolvendo o problema dos alagamentos de forma definitiva, o que era comum nesta região e que hoje nós conseguimos em grande parte resolver e vamos continuar avançando”, disse o gestor da Seop.



E os impactos já podem ser sentidos pelos moradores da área. Dona Raquel Costa Almeida conta como era a realidade antes das intervenções.

“Moro aqui há anos e era tudo igapó, era tudo lama, ponte e hoje, graças a Deus, estamos vendo o trabalho acontecer, um trabalho muito maravilhoso. Aqui, geralmente, tínhamos que sair com cuidado, nossas casas eram todas altas e para trabalhar era o maior sacrifício. Estamos na expectativa de que a nossa rua vai ficar muito bonita, muito maravilhosa”, disse a moradora.

Compromisso – Em 2008, a obra começou a ser executada pelo governo do Estado, mas pouco avançou, e novamente os trabalhos foram paralisados. Em 2019, com o compromisso de assegurar mais qualidade de vida aos moradores de Belém, mobilidade urbana e minimizar os problemas de alagamento em diversos bairros, o Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), retomou os serviços e já entregou os trechos que compreendem o perímetro entre as ruas: São Domingos e Mundurucus, da Mundurucus e 2 de Junho, da 2 de Junho e Vileta e os canais da União e Timbó, este último entregue em janeiro de 2023.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará