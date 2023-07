Governadora em exercício, Hana Ghassan, participa da 25ª Reunião do Conselho Deliberativo da Sudam

Nesta sexta-feira (14), foi realizada a 25ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). O encontro ocorreu depois de três anos sem debate totalmente presencial, e foi presidido pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. A reunião ocorreu no prédio da Sudam e teve a presença de ministros e representantes dos nove estados amazônicos, representantes da Indústria, Comércio, Agricultura, das Prefeituras e do Banco da Amazônia.

A governadora em exercício, Hana Ghassan Tuma, participou da reunião que aprovou o Plano Regional do Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), um importante instrumento que possui projetos que contribuirão para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, valorizando toda a sociobiodiversidade e permitindo que a floresta permaneça viva.

“Foi muito importante participar da 25ª reunião do Conselho Deliberativo (Condel) da Sudam, onde aprovamos o plano regional de desenvolvimento da Amazônia, que irá vigorar de 2024 a 2027, que norteará as ações para que a gente possa avançar no desenvolvimento regional a passos largos e investir em políticas públicas que façam o desenvolvimento da nossa Amazônia Legal”, afirmou Hana.

O PRDA contempla ações já realizadas pelo governo do Pará por meio do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), que fomenta a preservação da natureza e estimula a bioeconomia. “Tudo o que foi aprovado aqui vem ao encontro de políticas públicas já desenvolvidas pelo Governo do Estado e é muito importante que a gente possa trabalhar nessa parceria, todos juntos, para que a gente possa fortalecer o desenvolvimento da nossa Amazônia”, finalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará