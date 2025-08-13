Governadores assinam carta com posicionamento do Brasil para a COP30 em Belém

Nesta quarta-feira (13 de agosto de 2025), Belém (PA) sediou a XVII Reunião do Fórum Nacional de Governadores, no prédio de Economia Criativa do Parque da Cidade local que será o principal espaço da COP30 em novembro. O evento contou com a presença de governadores e vice-governadores de 22 estados, além de autoridades nacionais, como o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP30.

O governador do Pará, Helder Barbalho, abriu o encontro destacando que é fundamental que o país “fale com uma só voz” durante a conferência. Ele enfatizou que o Brasil deve conciliar preservação ambiental, desenvolvimento econômico e inclusão social, colocando a Amazônia no centro da agenda climática.

Durante o evento, os estados assinaram uma carta conjunta que consolida o posicionamento subnacional do Brasil para a COP30. Esse documento reúne as contribuições dos estados e será apresentado oficialmente na conferência.

O embaixador André Corrêa do Lago reforçou que a agenda climática deixou de ser apenas técnica para se tornar uma pauta ambiental e geopolítica. Ele destacou que os compromissos firmados nos espaços globais precisam ser implementados concretamente nos territórios nacionais, com a participação de governos, sociedade civil, setor privado e academia.

