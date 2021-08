Governadores querem reunião com Bolsonaro para conter crise

Governadores de diversas regiões do Brasil decidiram, em reunião na segunda-feira (23), que é prioritário marcar um encontro deles com o presidente Jair Bolsonaro e chefes de outros Poderes. A informação é do colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

O objetivo é conversar com Bolsonaro antes de 7 de setembro. Segundo os governadores, é preciso amenizar as relações institucionais para evitar radicalizações e confrontos nas manifestações marcadas para o Dia da Independência. Grupos de oposição e de apoio ao presidente prometem grandes atos – alguns na mesma região, como a avenida Paulista, em São Paulo.

O governador João Doria, por exemplo, relatou o medo de que apoiadores do presidente saiam “armados” às ruas e provoquem violência.

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), se prontificou a redigir uma carta através da qual os chefes de Executivo estaduais solicitam um encontro com Bolsonaro.

