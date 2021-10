Governo abre cadastro para contratação de mão de obra para projeto de revitalização da BR-316+.3602540

Interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador Metropolitana, em Ananindeua.

O Governo do Pará abriu cadastro para contratar mão de obra para a retomada do projeto de revitalização da rodovia BR-316. A obra é executada por meio do do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), que deve priorizar na seleção trabalhadores da região metropolitana de Belém.

Os interessados já podem se cadastrar na Casa do Trabalhador Metropolitana, em Ananindeua. Os documentos necessários são: currículo, RG, CPF, carteira profissional, comprovante de residência e certificado de cursos realizados (se houver).

De acordo com o governo, a expectativa é contratar até mil profissionais de forma direta e indireta ao longo das etapas do projeto, que deve ser concluído até dezembro de 2022. Segundo o NGTM, os trabalhadores dispensados pela empresa anterior também poderão ser reaproveitados, já que possuem experiência na área.

As contratações para as obras da BR-316 serão feitas por meio da Casa do Trabalhador Metropolitana/ Sine Ananindeua. O profissional cadastrado passará por seleção e será encaminhado à construtora. Para ser, finalmente, efetivado, o candidato passará por um processo de análise de currículo e experiência profissional, conforme o perfil da vaga aberta.

O Sine reforça que os candidatos devem estar com seus dados atualizados a cada 90 dias, pois as vagas devem surgir gradativamente. Caso o trabalhador não se encaixe no perfil das vagas da obra, o Sine pode encaminhar o profissional para outras empresas parceiras.

De acordo com o governo, as contratações devem aumentar no mês de novembro, quando as equipes passarão a ser divididas para as frentes de serviço da obra.

Serviço

Cadastro para contratação de mão de obra para o projeto de revitalização da BR-316.

Local: Casa do Trabalhador Metropolitana/Sine Ananindeua – KM-09 da BR-316, em frente ao Mercado Municipal.

Horário de funcionamento: das 8h às 13h.

Documentos necessários: currículo, RG, CPF, carteira profissional, comprovante de residência e certificado de cursos realizados (se houver).

