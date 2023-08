Governo abre inscrições para o 23º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias – Etapa Pará

A partir desta segunda-feira (28) estão abertas as inscrições para o 23º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias – Etapa Pará, que será realizado no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, no dia 27 de setembro, das 8h às 18h. As vagas são limitadas e as inscrições, gratuitas, e podem ser feitas por meio do formulário disponibilizado no link: https://ava.egpa.pa.gov.br/course/view.php?id=72

Esta será a primeira edição do Fórum Regional da Rede de Parcerias no Pará, e a previsão é que mais de 500 pessoas participem inseridas em uma programação com palestras e capacitações sobre gestão de convênios e captação de recursos federais.

“Este ano, temos a honra de realizar a primeira edição do Fórum Regional da Rede de Parcerias no Pará. O principal objetivo deste fórum é estimular uma integração ainda maior entre os membros da Rede de Parcerias, que reúne órgãos do Governo Federal e outras instituições, como o Governo do Pará, uma iniciativa que alinha ações entre estado, municípios e União para melhorar a gestão de projetos implementados com recursos do governo federal. Será mais uma oportunidade de fortalecer a governança, ampliar o diálogo e aprimorar a gestão. Portanto, convidamos todos a se inscreverem neste evento único. As participações são muito importantes para o sucesso deste fórum, que visa a cooperação entre os parceiros e a melhoria das condições de vida em nosso estado. Juntos, podemos construir uma gestão mais eficiente, transparente e voltada para resultados, promovendo um futuro ainda mais promissor para todos”, enfatizou Elieth de Fátima Braga, secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad).

O Fórum é realizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad); a Secretaria de Gestão e Inovação (SEGES), do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União (DTPAR), com apoio dos Elos Estadual, Ensino, Controle e Municipalista. O evento irá promover capacitações e estratégias para impulsionar o alcance de recursos para os estados e reunirá gestores estaduais, federais e municipais, além de representantes de Organizações da Sociedade Civil.

A iniciativa tem como objetivo promover maior integração entre os membros da Rede de Parcerias reunindo representantes de todos os municípios do estado, além das Secretarias Estaduais e diversas Organizações da Sociedade Civil de forma a integrar os atores envolvidos na cadeia de transferências e parcerias da União e interessados no tema. Com isso, será possível fortalecer a governança, o diálogo e a gestão, bem como a melhoria do gasto público e maior efetividade das políticas públicas implementadas a partir das parcerias da União, e operacionalizadas por meio do Transferegov.br e dos projetos de investimentos em infraestrutura registrados no obrasgov.br.

Rede – Composta por órgãos e entidades públicas e privadas, a Rede de Parcerias foi instituída pela Portaria nº 33/2020 e constitui-se em uma rede de governança colaborativa, cujo objetivo é promover maior integração entre os parceiros e fortalecer boas práticas e maior efetividade das políticas públicas implementadas com recursos decorrentes de transferências da União operacionalizadas por meio do Transferegov.br.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação