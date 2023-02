Governo abre inscrições para programa ‘Escola da Vida’

Noções para a prevenção de acidentes, precaução de incêndios, educação ambiental e trânsito. Ensinamentos que fazem parte do amplo pacote de formação do programa “Escola da Vida” (PEV), realizado pelo Governo do Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar. O preparatório é destinado a adolescentes de 12 a 15 anos em situação de vulnerabilidade social. As aulas deste ano, iniciarão no dia 06 de março e as inscrições já estão abertas e seguirão até a próxima sexta-feira (17), exclusivamente através do site dos Bombeiros.

A formação também tem como objetivo fomentar a cultura de paz e assegurar a construção da cidadania, conforme explica o subtenente da CBPA e coordenador pedagógico do Programa Escola da Vida, Paulo Palmeira. “Nos vamos trabalhar com noções básicas de prevenção de incêndios, salvamento em altura, terrestre aéreo e aquático. Noções de primeiros socorros domésticos e instruções para informática”, pontuou.

“Além de ajustes técnico-pedagógicos, atentou-se para a carência de pessoal disponível para tal demanda na Corporação e então resolveu-se convocar militares da reserva remunerada, experientes nesse tipo de missão, além de oportunizar aos ex-alunos, agora jovens adultos, a atuarem no suporte administrativo como voluntários civis”, disse a coordenadora do programa, Mireia Cafezakis Moutinho.

O PEV já atendeu efetivamente mais de 3.200 alunos matriculados, entendendo-se às famílias e comunidade consideravelmente. Com o advento da pandemia, em março de 2020, o programa foi suspenso, e com essa parada percebeu-se a necessidade de reestruturar seu projeto político pedagógico, agregando mais valores às suas atividades.

O programa foi ampliado e vai funcionar em todas as sete UsiPaz da Região Metropolitana de Belém (RMB), de forma gratuita, por meio de uma parceria com a Secretaria Estratégica da Cidadania (Seac). Os complexos são voltados para a prevenção à violência, a inclusão social e o fortalecimento comunitário. São sete os espaços que funcionam na RMB: UsiPaz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará); a UsiPaz Cabanagem; a UsiPaz Antônia Corrêa (Marituba); UsiPaz Padre Bruno Sechi (Benguí); UsiPaz Jurunas/Condor; UsiPaz Terra Firme e UsiPaz Guamá

A proposta do PEV é agregar às ações desenvolvidas pelo estado uma abordagem lúdica motivacional, onde o público alvo se aproprie da essência disciplinar oriunda das atividades bombeiro militares e multiplique o conhecimento adquirido positivamente na sua comunidade. O programa constitui uma atividade de responsabilidade social adotada pelo CBMPA dentro do plano Estadual de Segurança Pública para criança e adolescente – Resolução 026/01 CONSEP.

Serviço: As inscrições para o Programa “Escola da Vida” seguem até o dia 17 de fevereiro, exclusivamente através do site: www.bombeiros.pa.gov.br. As aulas iniciam no dia 06 de março.

