Governo acaba com isenção de US$ 50 para compras do exterior

O Ministério da Fazenda decidiu acabar com a isenção da alíquota de importação para compras até 50 dólares feitas em sites de vendas. O ministro Fernando Haddad, que comanda a pasta, teria falado a parlamentares sobre a nova decisão. As informações são do colunista Paulo Cappelli, do Metrópoles.

A isenção teria sido derrubada nesta quarta-feira (9), após decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).



– Com isso, perde efeito a portaria que passara a vigorar em 1º de agosto, reduzindo temporariamente a alíquota a zero. Ela valia para compras em empresas de comércio eletrônico integrantes do programa Remessa Conforme. A alíquota final deverá ficar em 34% para os consumidores – reportou a coluna.

O objetivo do governo seria manter as contas em dia após o aumento de investimentos.

Fonte: Pleno News/Foto: Ricardo Stuckert/PR