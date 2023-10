Governo anuncia Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

O governador do Estado, Helder Barbalho e a vice-governadora, Hana Ghassan, anunciaram nesta sexta- feira (20), em vídeo publicado nas redes sociais, o novo concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

“Uma excelente notícia para o reforço da segurança pública do Estado do Pará. Está chegando mais um concurso público, desta feita, para ser bombeiro militar do nosso Estado. Serão 120 vagas para Oficiais e 1.823 vagas para Praças. Fique atento para ajudar na segurança pública do Pará”, anunciou o governador, Helder Barbalho.

A divulgação da banca organizadora será feita na próxima segunda-feira (23), no Diário Oficial do Estado (DOE). A empresa será responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação de concurso público e seleção de candidatos para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.

“Você, concurseiro, reforce seus estudos que o edital está próximo, venha ser servidor público do Estado, estamos esperando vocês. Boa sorte!”, incentivou a vice-governadora, Hana Ghassan.

O último concurso público foi lançado no ano de 2022 e ofereceu 405 vagas mais cadastro reserva, para o cargo de Praça.

Todas as informações oficiais sobre o concurso serão divulgadas pelos canais de comunicação do Governo do Estado e da Seplad.

VAGAS

O concurso prevê o preenchimento de 1.943 vagas, mais cadastro reserva para Curso de formação de praças (CFP) e curso de formação de oficiais (CFO), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alex Ribeiro/Ag Pará