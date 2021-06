Governo anuncia edital para concurso da polícia penal com 1646 vagas no PA

Edital será publicado nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial do Estado (DOE). O concurso prevê o quantitativo de 1.646 vagas para policial penal e 299 para cadastro reserva.

O edital do concurso público para o cargo de policial penal será publicado nesta quarta-feira (30) no Diário Oficial do Estado (DOE) pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad). O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) pelo governador Helder Barbalho, juntamente com a titular da Seplad, Hana Ghassan e o titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Jarbas Vasconcelos.

As provas serão dia 24 de outubro e as inscrições de 6 de julho até o dia 8 de setembro. O concurso prevê o quantitativo de 1.646 vagas para policial penal e 299 para cadastro reserva. As provas acontecerão de forma descentralizada, em Altamira, Castanhal, Belém, Marabá, Santarém e Itaituba.

O concurso será executado pelo Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (CETAP), responsável pela prestação de serviços de planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do certame, assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços.

Fonte g1.globo.com