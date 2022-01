Governo anuncia medidas para contenção da terceira onda da covid-19 no Pará

Foi anunciada ontem, sexta-feira, 21, por meio da Secretaria de Estado de Saúde – Sespa, do governo estadual, uma série de ajustes nas estratégias de combate à Covid-19 em todo o Estado. As medidas medidas passam pela intensificação da vacinação e da testagem da população e o aumento da fiscalização de estabelecimentos quanto à exigência do passaporte vacinal e às normas de higiene. Não há projeto, neste primeiro momento, de medidas mais restritivas, como suspensão das atividades e ninguém será impedido de ir e vir como ocorreu no ano passado.

Durante entrevista coletiva concedida no auditório da Sespa, o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, destacou que o Governo do Estado não tomará qualquer atitude restritiva em relação ao ir e vir da população, e sim, incentivará estratégias de intensificação para que se previna ainda mais do coronavírus. Ele também descartou qualquer remontagem de hospitais de campanha, visto que o Pará já possui os Centros Especializados no Atendimento à Covid, disponíveis em Belém, Parauapebas, Bragança e Santarém. “Se for necessário, implantaremos mais Centros”, disse.

Em relação à intensificação da vacinação, foi anunciada a disponibilização de 160 mil doses de Coronavac a todos os municípios do estado para imunizar, preferencialmente, crianças de 6 a 11 anos, após liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Foi autorizado para ser aplicada até aos 17 anos, mas esse público já vem sendo contemplado com as doses da Pfizer. Por isso temos recomendado aos municípios priorizarem as crianças. São vacinas compradas pelo Governo do Estado e já temos, inclusive em estoque, as demais 160 mil doses para a segunda aplicação”, informa o titular da Sespa.

MUTIRÃO DE TESTAGEM

Foi anunciado também que está sendo montada uma estratégia de testagem em massa em todas as regiões do estado, a partir da próxima quarta-feira (26), com o objetivo de examinar até 20 mil pessoas até o domingo, 30 de janeiro. Para isso, o Governo do Estado vai contar com apoio de municípios e de instituições de ensino de saúde. Nessas operações, será ofertado o teste por antígeno, com resultado em até 15 minutos.

“Quando a agenda estiver concluída, vamos divulgar os locais e horários. Nossa intenção é dar vazão às demandas por testes que já percebemos na Região Metropolitana”, comentou o secretário Rômulo Rodovalho, ao destacar que os quatro pontos de testagem implantados em Belém, no dia 19, continuarão atendendo por tempo indeterminado: no Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), na Usinas da Paz do Icuí e da Cabanagem, e no campus da Universidade do Estado do Pará (Uepa) – que é restrito aos servidores públicos estaduais.

O diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Denilson Feitosa, anunciou que, para o mutirão, até o momento 47 municípios já aderiram. A intenção é que esse número aumente nos próximos dias. “Para nós, insistir no teste é fundamental, pois a estratégia beneficiará o coletivo”, disse.

FISCALIZAÇÕES

A respeito da intensificação das fiscalizações quando ao uso do passaporte vacinal, o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas, explicou que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os órgãos de Segurança Pública do Estado e municípios da Região Metropolitana de Belém, já estão, por meio da operação “Tolerância Zero”, intensificando o fortalecimento da fiscalização dos termos do decreto nº 2.044, que instituiu a Política Estadual de Incentivo à vacinação contra a Covid-19.

A operação já tem fiscalizado se os estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e casas noturnas, além de locais com grandes eventos, estão funcionando dentro das medidas de controle para conter a Covid-19. Além disso, a operação também é voltada à fiscalização, para que estes locais cumpram a exigência da apresentação do cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo, para o acesso ao estabelecimento e, em caso violações, a aplicação de multas.

“Essa operação será ampliada tanto no recurso humano com o reforço das equipes e agentes, quanto na logística da operação fazendo uma fiscalização ainda maior, a fim de alcançar os estabelecimentos definidos em decreto, se estes estão cumprindo com as determinações estabelecidas pelo Governo do Estado”, destacou o coronel.

“TERCEIRA ONDA”

Ainda durante a entrevista coletiva, o secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde, Sipriano Ferraz, alertou que o Pará também passa pela terceira onda da Covid-19, mas com uma característica diferente da primeira, de 2020, e da segunda onda, de 2021. “O perfil do paciente mudou e agora temos a vacina. São muitos casos positivos, a maioria com quadros leves, o que nos dá a certeza de que a imunização ajudou muito”, explicou.

Sipriano lembra que o Pará já possui mais de 70% da população vacinada com as duas doses, mas que esses índices ainda precisam melhor com a adesão da terceira dose. “A imunização refletiu muito na taxa de letalidade pela doença, que diminuiu de 4% em 2020 para pouco mais de 1% nesta terceira onda. E os doentes que estão nas UTIS, na maioria, não estão vacinados o suficiente”, alertou.

Ainda na ocasião, o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa (Fapespa), Marcel Botelho, apresentou estatísticas da pesquisa liderada pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) que, desde o início da pandemia, tem feito um trabalho de previsão a cada 15 dias.

Pelo prognóstico apresentado, a evolução de casos de Covid-19 ainda está restrita na Região Metropolitana de Belém, com tendência de queda nas próximas duas semanas.

Imagem: Agência Pará de Notícias