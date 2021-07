Governo apoia a 21ª edição do Iron Man, com 12 lutas em Belém

Com a parceria do Governo do Pará, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a 21ª edição do Iron Man será realizada nesta sexta-feira (30), em Belém, apresentando 12 lutas. O certame não contará com a presença do público e será transmitido, a partir das 21 h, pela internet, por meio do aplicativo imtv.show, e pela TV Cultura do Pará.Wanderley Silva, referência do MMA, é um dos convidados do Iron Man

Com a participação de 12 competidores, entre homens e mulheres, o evento contará com presenças de nomes consolidados na história do MMA brasileiro. “Estarão presentes, como convidados, Eliseu Capoeira, Wanderley Silva, Cristiano Marcelo e Marcelo Dourado”, informou Iron Tomaz, organizador da edição especial, que é um projeto experimental para o retorno de eventos esportivos no Estado.Autoridades do Pará e convidados nacionais

Ainda de acordo com a organização, as disputas obedecerão ao protocolo sanitário elaborado em prevenção à propagação do novo coronavírus.

Para o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Vitor Borges, “a realização deste evento, com a presença de lutadores que são referência nacional e internacional, é mais uma oportunidade para estimular os atletas paraenses deste esporte”.

(Texto: Paula Portilho – Ascom/Seel).