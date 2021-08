Governo apoia e incentiva paratletas de várias modalidades esportivas

Do próximo dia 24 de agosto a 5 de setembro, todos serão contagiados pelo clima das Paralimpíadas de Tóquio 2021. Esse é o maior evento esportivo mundial envolvendo Pessoas com Deficiência (PcDs) e para que um paratleta chegue até a competição, o trabalho precisa ser intenso e integrado. Por isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), apoia e incentiva paratletas de várias modalidades paralímpicas e também amadoras.

O programa Bolsa Talento é uma das principais iniciativas do poder executivo com essa finalidade e garante auxílio financeiro, além de promover benefícios físicos e sociais por meio da prática esportiva aos paratletas, caracterizados como qualquer praticante de atividade desportiva que possui alguma deficiência, podendo ser esta física, visual, intelectual.

“O programa representa a possibilidade de que a atletas e paratletas possam participar de competições regionais, nacionais e internacionais. Muitos que têm recebido apoio do Governo para participar de competições em outros países estão alcançando bons resultados. Alguns atletas da ginástica, por exemplo, foram convidados para treinar em locais fora do Pará porque foram destaque nas competições que participaram”, conta Kátia Rocha, diretora técnica de esporte e lazer da Seel.

Atualmente, o Bolsa Talento contempla 94 atletas de diversas modalidades, que recebem o incentivo com a duração de 12 meses, nos valores de R$ 679,12 para a estadual e de R$ 1.018,67 para nacional, para garantir a permanência nos treinamentos, ajudar no deslocamento diário e contribuir para a melhoria do nível técnico do atleta. Os técnicos também recebem apoio.



Paratletas

O paratleta de atletismo e de basquete em cadeira de rodas, Rildo Saldanha, que recebe o apoio da Seel, conta que vive um momento de recomeço para conquistar o seu maior sonho: participar da próxima Paralimpíada, na França, em 2024. Ele considera a iniciativa do Governo de fundamental importância para a ascensão de atletas amadores no estado.

“Através desse incentivo, conseguimos investir no sonho de, no futuro, poder estar representando o país numa Paralimpíada, com isso levando também a bandeira do nosso estado. Com o apoio da Secretaria, hoje estou entre os principais corredores em cadeiras de rodas do país, já fui recordista brasileiro, e no circuito Loterias Caixa de Atletismo Etapa Norte/Nordeste, estou sem perder desde o ano de 2013”, comemora o paratleta, que também foi convocado para a seleção brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas, que vai disputar o Sul-Americano na Argentina, no mês de setembro.

Carlos Wanderley Souza também é paratleta de atletismo e de basquete em cadeira de rodas com apoio da Secretaria e considera o programa Bolsa Talento como uma forma de valorização do seu trabalho e um incentivo para buscar mais resultados para o seu Estado.

“Já estive em várias competições nacionais e em todas que eu fui eu subi ao pódio. No Circuito de Atletismo Loterias Caixa, já quebrei o recorde brasileiro nos cinco mil metros. Me sinto feliz ao ver as paralimpíadas, o sonho de todos os atletas é um dia chegar lá, desde quem está iniciando até os mais antigos. Eu acredito que com meu esforço e o apoio do Governo posso chegar lá”, acredita.

Para obter apoio, o interessado deve dar entrada com a documentação necessária na Seel. Confira.



Brasil nas Paralimpíadas

O Brasil é um dos países de grande destaque nos Jogos Paralímpicos, ficando no Top 10 do quadro de medalhas desde as paralimpíadas de 2008. Os representantes do Brasil competem em 20 das 22 modalidades paraolímpicas. O atletismo é a modalidade que mais garantiu medalhas de ouro ao Brasil: no total, foram 40.

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estima que o Brasil conquiste entre 60 a 75 medalhas em Tóquio.

Por Giovanna Abreu (SECOM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Ascom / SEEL