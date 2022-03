Governo assina Projeto de Lei do aumento do salário-base da Polícia Científica do Pará

O reajuste recupera perdas salariais de mais de 15 anos sem aumentos

O governador do Estado Helder Barbalho assinou, na manhã desta segunda-feira (14), no Palácio do Governo, em Belém, o Projeto de Lei (PL) que confirma o aumento em 25% do salário-base do grupo ocupacional de perícias técnico-científicas, da Polícia Científica do Pará (PCEPA). O reajuste recupera perdas salariais de mais de 15 anos sem aumento, que elevam os ganhos da classe pericial paraense como o 11° melhor salário entres as polícias científicas do Brasil. Além disso, a inclusão salarial ocorrerá de maneira retroativa, uma vez que o aumento havia sido concedido pelo governador em dezembro do ano passado, para os ganhos a partir de janeiro.

Celso Mascarenhas – diretor da Polícia CientíficaFoto: Marcelo Seabra / Ag. ParáPara o diretor-geral da PCEPA, o perito criminal Celso Mascarenhas, o aumento representa a valorização da classe, uma vez que as tratativas em gestões passadas para reajustes com a categoria sempre foram ignoradas. “Sempre houve esforço para que nosso salário fosse reajustado, mas nunca tivemos uma gestão estadual que tivesse comprometimento. Por isso, agradecemos a disposição do governador Helder Barbalho, do secretário de segurança Ualame Machado e da secretária de planejamento Hanna Ghassan que sempre se mostraram dispostos a nos ouvir e hoje recebemos esse benefício. Agora, saímos do penúltimo pior salário da categoria e estamos entre os 11 melhores ganhos salariais do Brasil”, disse Mascarenhas.

Para o governador Helder Barbalho, a garantia de aumento aos peritos criminais, médicos legistas e auxiliares técnicos de perícia se justifica pela relevância da perícia criminal para a justiça. “Temos a segurança pública como uma das prioridades em nosso governo, e a Polícia Científica tem essa relevância dentro desse sistema. Tivemos casos como a queda da ponte do Rio Moju, a chacina do Guamá, entre outros episódios, em que o trabalho da perícia foi determinante. Por isso, é com muita satisfação que assinamos esse projeto de aumento, como forma de valorização da categoria”, declarou o governador Helder Barbalho.

O mesmo reconhecimento é feito pelo secretário de segurança pública Ualame Machado, que afirma o papel executado pela perícia criminal. “Há quase 20 anos os peritos não eram olhados como deveriam. Uma instituição que trabalha com técnica, com imparcialidade e que é fundamental para o processo de fazer justiça. Por exemplo, em meio às investigações testemunhas entram em contradição, outras situações, mas a perícia se mantem firme nesse processo. Então, o Governo do Estado está de parabéns em ter corrigido esse erro histórico”, disse Ualame Machado.

O aumento salarial foi motivo de satisfação aos peritos criminais, uma vez que esse benefício era tão esperado pela categoria. “Fomos contemplados com esse aumento num momento em que a Polícia Científica do Pará se mostra muito atuante para a segurança pública, que há muito tempo estava defasado. Significa o resgate da nossa categoria, que nos motiva a desenvolver melhor nosso trabalho, com eficiência e qualidade”, declarou o perito criminal Marco Aurélio.

Ainda de acordo com o governador Helder Barbalho, a valorização dos peritos criminais fica ainda mais evidente com a soma do aumento do salário-base da categoria e o reajuste de 10,5% concedido pelo Governo a todos os servidores públicos, na última quinta-feira (10). “Ao todo, serão 35% de aumento para essa categoria que presta um serviço de qualidade por meio da ciência para a segurança pública, em benefício da nossa população”, concluiu Helder Barbalho.

Por Alexandre Cunha (CPC)

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará