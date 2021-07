Governo autoriza a reconstrução da Escola Estadual José Valente Ribeiro, em Belém

Melhorias vão proporcionar comodidade, conforto e qualidade de ensino para mais de 600 alunos do bairro da Cabanagem

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, assinaram, nesta quarta-feira (28), a Ordem de Serviço (OS) para a imediata reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Valente Ribeiro, localizada no bairro da Cabanagem, em Belém. Desde a sua fundação, em 1992, esta é a primeira vez que a unidade escolar passa por uma completa revitalização.

O chefe do Executivo Estadual enfatizou que a melhoria desse espaço do conhecimento vai proporcionar além da educação aos jovens e crianças, a oportunidade para que elas possam descobrir novos talentos e assim haja efetivamente a inclusão da comunidade. Com isso, o reflexo na transformação social, econômica e cultural do bairro, serão cada vez mais evidentes.

“Hoje, nós estamos dando mais um passo na construção do futuro deste estado, reafirmando o nosso compromisso com a educação pública paraense. Aqui nesta escola vamos investir mais de R$ 2 milhões, possibilitando que ela possa ser totalmente reconstruída e disponha de toda a infraestrutura necessária para que os nossos alunos possam estar motivados a estudar aqui, porque esse é o nosso principal objetivo”, disse Helder Barbalho.

Atualmente, o espaço de aprendizagem atende 636 alunos nas modalidades Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio Regular, durante os turnos da manhã, tarde e noite. Afastada por dois anos para um tratamento de saúde, a diretora da escola, Mauricélia Barros, conta que ficou emocionada em receber a notícia de que o “José Valente Ribeiro” passaria por serviços de melhoria em sua estrutura.

“Não consigo expressar o tamanho da minha emoção e estou extremamente feliz, pois há dois anos tive que me afastar da escola para tratar um câncer de mama e, quando retorno, me deparo com essa notícia maravilhosa. Sem dúvidas, a reforma vai melhorar consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem de toda comunidade escolar e há muitos anos sonhávamos com essa revitalização”, ressalta a dirigente.

Investimentos

A unidade escolar possui sete salas de aula, laboratórios de informática e ciências, sala dos professores, direção, biblioteca, copa, cantina, espaços de recreação e quadra poliesportiva coberta. Serão investidos na requalificação desses espaços mais de R$ 2 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A previsão é que todos os serviços sejam executados em até 180 dias.

A titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ressaltou a importância dos investimentos que o Estado tem realizado na infraestrutura escolar paraense com o intuito de proporcionar mais comodidade, conforto e qualidade de ensino para estudantes, técnicos e professores.

“Esta é uma ocasião muito especial, pois o governador reconheceu a relevância dessa escola para este bairro e veio pessoalmente assinar a OS para sua imediata recuperação. Projetos maravilhosos acontecem aqui e nós vamos, com certeza, fazer com que esta escola seja mais receptiva e tenha as condições ideais para receber os nossos alunos”, frisou Elieth de Fátima Braga.

TerPaz

A Escola Estadual José Valente Ribeiro é um dos polos do programa Territórios Pela Paz (TerPaz), vinculado à Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac). Essa iniciativa intersetorial possibilitou o desenvolvimento de diversas ações para a comunidade do entorno, como serviços de saúde, assistência social, emissão de documentação, realização de oficinas, cursos, palestras, entre outros.

O secretário adjunto Estratégico de Articulação da Cidadania, Raimundo Santos Jr, disse que o momento é de muita alegria para todos os moradores da Cabanagem e destacou que, para a Seac, acompanhar a assinatura da OS que vai viabilizar a reconstrução dessa escola que é um importante polo do TerPaz, em Belém, também é motivo de extrema felicidade.

“Aqui neste local, desenvolvemos diversas ações que objetivam a transformação social, dar dignidade à nossa população, promover capacitações que possibilitem a geração de emprego e renda, além de oferecermos serviços de saúde e toda uma sorte de ações que garantem cidadania e respeito para os moradores deste bairro. Portanto, revitalizar esta escola é de extrema importância não só para as famílias que são atendidas por nós aqui, mas principalmente para todas as crianças e adolescentes que frequentam este espaço, que recebem a sua formação e constroem o seu futuro”, afirmou.

Vale destacar que a Seduc, em cooperação com o TerPaz, também desenvolve na Escola Estadual José Valente Ribeiro o projeto de musicalização com 20 jovens do bairro da Cabanagem, denominado “Cabanos Music”. A iniciativa visa dar ênfase na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário.

Na ocasião, também estiveram presentes no ato de assinatura da OS, o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, Francisco Melo, juntamente com os deputados estaduais Cilene Couto e Fábio Freitas; o secretário de Estado da Fazenda, René Souza; o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Rezende; o coordenador do programa TerPaz, coronel Marco Aurélio; a coordenadora Estadual de Saúde Bucal, Alessandra Amaral, além de representantes do legislativo municipal.

