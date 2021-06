Governo autoriza construção de posto avançado do Corpo de Bombeiros em Alter do Chão

A estrutura ampliará os serviços da corporação na região Oeste, principalmente a fiscalização e o combate a queimadas

O governador Helder Barbalho assinou nesta terça-feira (22) em Santarém, na região Oeste, a Ordem de Serviço (OS) para a construção do Posto Avançado do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), na Vila de Alter do Chão. Será o primeiro posto avançado da corporação no oeste paraense.

A assinatura ocorreu durante o ato de entrega da Arena Estadual do Oeste do Pará, como parte da programação comemorativa pelos 360 anos de fundação de Santarém. O chefe do Executivo destacou que “a presença do Corpo de Bombeiros em Alter é uma demanda histórica. A presença da corporação facilitará a fiscalização, o combate às queimadas e a preservação ambiental, que são tão importantes”.Governador Helder Barbalho, ao lado do coronel Hayman Souza, mostra a OS que autoriza o início da construção do posto avançadoFoto: Marco Santos / Ag.Pará

A unidade do Posto Avançado em Alter do Chão terá 177,38 m² de área construída. O projeto prevê alojamentos masculino e feminino com banheiros, copa, cozinha, recepção, almoxarifado e lavabo, além de uma garagem para viaturas operacionais. Haverá também espaço para planejamento de ações de prevenção e combate a incêndios.

Ação ambiental – Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Hayman Souza, o investimento do governo do Estado garante mais segurança para a população. “O Posto Avançado vai facilitar o atendimento do Corpo de Bombeiros nas ações de combate a incêndios florestais. Vai permitir, também, um maior desenvolvimento para toda a região. Com isso, estamos levando mais segurança, comodidade e serviços para toda a população, que passa a contar com serviços de resgate. Além disso, existe um trabalho de valorização de toda a área, o que resulta em ganhos inclusive para o turismo”, frisou o coronel.

A assinatura do documento foi acompanhada pela primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar; o secretário de Governo do Oeste, Henderson Pinto; o deputado federal José Priante e demais autoridades estaduais e municipais.

