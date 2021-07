Governo autoriza licitação para construção do Terminal Hidroviário de Mocajuba

No dia em que o município de Mocajuba completa 126 anos de emancipação, o governador Helder Barbalho autorizou, nesta terça-feira (06), o início do processo de licitação para construção do Terminal Hidroviário de Mocajuba, na região Nordeste. Além de beneficiar cerca de 32 mil habitantes do município, com mais conforto e segurança, as futuras instalações vão promover o desenvolvimento da região às margens do Rio Tocantins.

“É uma região lindíssima, que compõe diversas obras de infraestrutura, conquistas que estamos fazendo junto com o prefeito Cosmo Macedo, Elieth Braga (secretária de Estado de Educação) e parceiros. E quero dar meus parabéns ao município, e esta importante conquista como presente de aniversário para a cidade”, disse o governador.

Concorrência – Com a autorização da obra, a Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) iniciará a elaboração do processo licitatório para contratar a empresa executora da obra. Após a fase da concorrência pública, com a divulgação da empresa vencedora, o Governo vai autorizar o início das obras.

De acordo com o presidente da CPH, Abraão Benassuly, o Terminal Hidroviário de Mocajuba, a exemplo dos outros terminais, é importante para o desenvolvimento regional. “Por ali passam muitos estudantes, a integração com os municípios da região, o escoamento de produção, além de levar aos moradores de Mocajuba conforto no embarque e desembarque”, destacou o presidente.

Localizado a 232 quilômetros de Belém, o município de Mocajuba tem como principais atividades econômicas a agricultura e o turismo sustentável, e é conhecido pela beleza natural, devido à diversidade ecológica.

Por Michelle Daniel (NGTM)

Fonte: Agência Pará

Foto: Carlos Tavares / Frame Ag. Pará