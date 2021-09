Governo autoriza requalificação da rua Ananin para ligar a BR-316 à Cidade Nova

A população de Ananindeua vai receber, em breve, uma grande obra de mobilidade urbana. Neste sábado (18), o governador Helder Barbalho assinou a ordem de serviço para requalificação da rua Ananin, que vai desafogar o trânsito da região metropolitana se tornando uma nova via de acesso para interligar a BR-316 à Cidade Nova. Ocorrido na abertura da Semana Nacional do Trânsito, o ato representa uma ação governamental importante na solução de antigos problemas da comunidade.

O governador Helder Barbalho, residente do município, manifestou alegria, durante o discurso, sobre o crescimento da cidade.

“Ainda quando prefeito tivemos a concepção de abrir uma avenida margeando o rio Maguariaçú, da estrada do Maguari até o Hemops dando alternativa de integração do centro de Ananindeua, Guajará, e cidade nova. Houve envolvimento do Ministério da Integração e depois PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Tivemos o olhar de criar uma alternativa de ligar a cidade à BR. Isso aqui não existia. Era um terreno privado que foi desapropriado. Abrimos isso aqui. Fico muito orgulhoso da equipe que pensou essa ideia. Ela traz comodidade, mobilidade e expansão da cidade”, relembrou o chefe do poder executivo estadual.

Com as melhorias, a rua Ananin, aberta em 2010, será transformada em avenida e uma alternativa de entrada em um dos maiores conjuntos habitacionais do Pará, a Cidade Nova, que passará a ser interligada à rodovia BR-316, bem como ao futuro terminal de integração de Ananindeua, do BRT Metropolitano. São dois quilômetros de via que receberão serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização, iluminação, calçada com piso tátil, ciclofaixa e urbanização.

Com investimento de mais de R$ 13 milhões do tesouro estadual, a obra será executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e tem previsão de ser concluída em 10 meses. “O maior volume de viagens vem da Cidade Nova, com a Ananin, haverá redução do tempo com segurança e comodidade”, salientou o diretor do NGTM Eduardo Ribeiro.

Para Ângela da Luz, que mora na região há dez anos, será o fim da vida na lama. “Quando chove fica terrível, não podemos sair de casa e nem as crianças para brincar. Com a obra do governo, vai melhorar bastante”, disse a moradora.

A família de Eloísa Rodrigues acabou de iniciar um negócio de material de construção na via, já de olho nas melhorias. “Meu pai também entrega gás de moto e com a nova estrutura vai ficar mais seguro para ele e quem trafega, assim como vai melhorar para a nossa loja”, acredita a jovem.

No ato de assinatura estiveram presentes os prefeitos de Ananindeua, Daniel Santos, de Marituba, Patrícia Mendes, além dos deputados estaduais, Eliel Faustino e Chicão, da deputada federal Elcione, a primeira-dama Daniela Barbalho, o ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro e demais autoridades.

Para Daniel Santos, essa é uma das obras de mobilidade mais importantes do município. “A cidade está crescendo e temos que pensar em obras para o futuro, essa muda o status da nossa mobilidade urbana”, pontuou.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Fotos: Roni Moreira/Pedro Guerreiro