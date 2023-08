Governo avalia se vai trazer de volta o horário de verão neste ano

Cancelado desde 2019, o horário de verão ainda possui futuro incerto em 2023. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, segue em debate a possibilidade de a medida voltar neste ano. Em novembro de 2022, ainda antes de assumir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a fazer uma enquete sobre o tema, e a volta do horário de verão venceu com 66,8% da preferência.

Questionada pelo portal UOL, a pasta de Minas e Energia disse estar “avaliando e levantando todas as possibilidades de cenário com a adoção ou não do horário de verão”, mas não divulgou quando terá a resposta definitiva. Ainda segundo o veículo, já houve pedidos de empresários pela volta do horário diferenciado.

– A decisão será tomada ao final dessas análises, feitas também por meio do diálogo com as vinculadas e agentes de setor, visando a segurança energética e a qualidade dos serviços oferecidos à população – disse o ministério.

Ainda segundo o governo, “com o relevante crescimento da micro e minigeração distribuída, percebeu-se um retorno do período de ponta para a noite, que tenderia a se reduzir com a adoção da política”. No ano passado, porém, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontou que a aplicação do horário de verão não trazia benefícios para a operação.

Instituído no Brasil em 1931, pelo então presidente Getúlio Vargas, o horário de verão ocorreu de forma esparsa até 1985, quando passou a ser aplicado anualmente até 2018. Em 2019, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou a medida após concluir que não existia impacto na redução do consumo de energia, principal justificativa para a adoção da mudança nos relógios.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay