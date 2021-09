Governo beneficia mais de 100 famílias de baixa renda com programa ‘Sua Casa’, em Irituia

O governador Helder Barbalho entregou, na tarde de hoje (24), cheques do programa habitacional “Sua Casa” para 116 famílias de Irituia, no nordeste do Estado. Ao todo, elas foram contempladas com um milhão e quarenta mil Reais para utilizar na aquisição de material de construção e pagamento de mão de obra para construção, reforma e adaptação de imóveis.

“Estamos apoiando os programas sociais de habitação para ajudar as pessoas que mais precisam. As parcerias fazem com que o Pará possa crescer e aqui em Irituia nós estamos juntos, trabalhando para que esse município possa ser cada vez melhor”, enfatizou o governador.

Segundo dados da Companhia de Habitação do Pará (Cohab), o benefício já contemplou mais de 70 mil pessoas, no período de 2019 até agosto de 2021, em todo o território paraense.

A dona de casa Ana Célia Peniche foi uma das contempladas e contou que com o benefício poderá finalmente adaptar a casa às necessidades do filho, que é cadeirante. “Eu fiquei muito feliz mesmo porque eu com os meus filhos moramos há mais de seis anos lá nessa casa de madeira. Mora eu e mais quatro. A primeira coisa que eu vou fazer é começar a pesquisar o preço do material e construir minha casa, porque meu filho é cadeirante e a gente tem que carregar ele pra fora pra poder dar banho, e eu não tinha condições de fazer uma casa adequada pra ele. Agora a casa vai ser toda de rampa”, comemorou.

O presidente da Cohab, Orlando Reis, ressaltou que o projeto segue as diretrizes estabelecidas pelo governador, que são “levar o programa “Sua Casa” para todos os municípios do Estado do Pará e para aquelas pessoas que mais precisam”.

O benefício também irá trazer melhorias para a casa da dona Marcelina Vidal. “Eu vou comprar o material para construir minha casa, que é bem velhinha, de madeira. Eu não tenho banheiro”, conta a dona de casa.

O programa “Sua Casa” está sendo expandido para todas as regiões do Estado. Para receber o benefício, que pode chegar a até R$ 21 mil, o candidato deve atender aos critérios – estabelecidos em lei – para a inscrição. Após essa etapa, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos irão checar a real condição social dos candidatos.

Os interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Texto: Lucila Pereira

fonte agencia para