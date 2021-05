Governo chinês remove aplicativos da Bíblia, diz site

O governo chinês está tomando medidas para remover materiais religiosos. Segundo o portal CBN News, o regime comunista se esforça para remover a comunidade de fé cristã no país.

O padre Francis Liu, da Chinese Christian Fellowship of Righteousness, advertiu que algumas contas cristãs do WeChat, incluindo a Gospel League e a Life Quarterly, já não estão mais disponíveis online, segundo informou a International Christian Concern (ICC).

Ao tentar acessar os conteúdos citados pela ICC, o usuário se depara com a frase: “[Recebemos] um relatório de que [esta conta] viola as ‘Disposições de administração de serviços de informações de contas públicas para usuários da Internet’, portanto a conta foi bloqueada e suspensa”.

Os aplicativos da Bíblia foram removidos da App Store na China. Fora isso, as Bíblias impressas não estão disponíveis para venda online.

Quem quiser baixar aplicativos da Bíblia precisa usar VPN para contornar o Firewall.

Relatórios divulgados recentemente, apontaram que a perseguição religiosa na China se intensificou em 2020, com milhares de cristãos afetados pelo fechamento de igrejas, entre outros abusos dos direitos humanos.

Fonte: Pleno News