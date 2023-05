Governo concede mais de R$ 1 milhão em crédito e benefícios do Sua Casa e CredCidadão em Bragança￼￼

Em Bragança, no nordeste paraense, 132 famílias foram contempladas pelo programa habitacional Sua Casa, do governo estadual. O investimento feito por meio da Companhia de Habitação do Pará (Cohab) é superior a R$ 1,1 milhão. O governador Helder Barbalho fez a entrega dos benefícios na manhã deste sábado (13), em agenda no município.

“Um conjunto de ações que chegam para reforçar cada vez mais a parceria do município de Bragança com o Governo do Pará em favor da população”, discursou o chefe do Executivo estadual.

A manicure Yasmin Alves Araújo mora há muitos anos de aluguel e vai usar o recurso para finalmente garantir a casa própria. “Eu estou muito feliz, porque é um sonho realizado. É um grande presente de Dia das Mães”, conta.

O presidente da Cohab, Luís André Guedes, informou que foram entregues mais de 170 cheques à ocasião. “Esse é um programa de inclusão social, de melhoria de qualidade de vida, em que a pessoa pode construir, pode reformar destinado a famílias com renda até três salários mínimos. E ainda gera renda e emprego no município, porque permite a compra de material e também o custeio da mão de obra”, detalha.

A lavradora Rita Silva também vai conseguir realizar a tão esperada reforma da casa própria graças ao Sua Casa. “Eu estou muito emocionada, tenho três filhos, é muita luta para ter nosso canto”, relatou.

Houve também a entrega de recursos do programa CredCidadão, que oferece microcrédito a empreendedores com juros bem abaixo dos praticados em mercado e visa incentivar as atividades do pequeno comércio, gerando renda e emprego. Dessa vez foram entregues 75 cheques.

“É uma orientação do governador do estado que esse crédito chegue a todos municípios para que seja incentivada a criação e a expansão do pequeno negócio para que as pessoas tenham emprego, renda, possam melhorar de vida e também desenvolver o municipio”, detalha o gestor, informando que só em Bragança o investimento foi acima de R$ 200 mil.

Taíssa Raiane é artesã e junto com a mãe produz bolsas de palha e crochê. Elas pegaram o crédito para arcar com os custos do material que usam para produzir. “Vai ser uma ótima ajuda para que a gente cresça, possa expandir nosso trabalho. Muito importante iniciativas desse tipo”, reconhece.

