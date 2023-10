Governo conclui duplicação da PA-279, no trecho de acesso ao aeroporto de Xinguara

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes – Setran, concluiu a obra de duplicação da rodovia PA-279, no perímetro que garante acesso ao aeroporto de Xinguara. O trecho de 2,84 quilômetros faz parte do amplo trabalho de conservação e reconstrução de toda a extensão da rodovia estadual, localizada na Região de integração do Araguaia.



“É mais um trecho da PA-279 sendo entregue, garantindo a trafegabilidade da rodovia, importante corredor logístico do agronegócio e da mineração paraense”, disse Adler Silveira, titular da Setran.



Neste ano, o governador Helder Barbalho já entregou os primeiros 70 quilômetros da PA-279 no trecho entre os municípios de Água Azul do Norte e Ourilândia do Norte, no Sul do Pará. Os serviços executados estavam previstos no primeiro lote das obras, contemplando a rodovia do final do perímetro urbano de Xinguara até o entroncamento com Água Azul do Norte.



Agora, o lote 2 recebe obras em 73 km, desde o final do trecho urbano de Água Azul até Ourilândia, e o lote 3, com 102 km, compreende desde o final do trecho urbano de Tucumã até o perímetro urbano de São Félix do Xingu.



O projeto da Setran para a rodovia PA-279 abrange 257 km, de um total de 260 km. Há trechos reconstruídos e outros que recebem manutenção e conservação, para garantir a trafegabilidade com total segurança na estrada estadual.

Imagens: Agência Pará de Notícias