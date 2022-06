Governo confirma o 6º caso de varíola dos macacos no Brasil

Nesta quinta-feira (16), o Ministério da Saúde confirmou um novo caso de paciente infectado com varíola dos macacos. O novo registro eleva a seis o número de pessoas no Brasil que estão com a doença.

Em nota, o governo explicou que o caso foi notificado em São Paulo. O paciente mora em Indaiatuba (SP), tem 28 anos de idade e possui histórico de viagem para a Europa.

O Ministério da Saúde disse que ele está em isolamento domiciliar, com quadro clínico estável. Além disso, informou que “todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos”.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Cortesía CDC