Governo continua realizando testagens rápidas na Usina da Paz da Cabanagem 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), vai manter 150 testagens rápidas para a covid-19 na Usina da Paz da Cabanagem, de segunda a sexta-feira. O Núcleo de Esporte e Lazer deixou de oferecer o serviço, devido á baixa procura pela população e a progressiva diminuição de casos positivos detectados nessas ações.

As ações realizadas nas unidades fizeram parte da testagem em massa iniciada pelo Governo do Estado no dia 19 de janeiro e foi direcionada para pessoas que apresentavam sintomas leves, com a oferta de teste de antígeno. O exame era realizado a partir de uma amostra coletada pelo swab nasal e o resultado era entregue em 15 minutos.

De acordo com o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, a decisão de manter a testagem somente na UsiPaz da Cabanagem foi baseada em avaliações técnicas da Sespa. “Mas continuamos atentos aos índices da pandemia e continuamos disponibilizando os testes gratuitos nas ações do Governo do Estado em andamento. Além disso, a população deve ficar atenta às programações de testagem das Secretarias Municipais de Saúde, pois chegamos a distribuir ao interior do estado mais de 600 mil testes, entre janeiro e fevereiro”, destaca.

As testagens rápidas continuam acontecendo em demais ações do Governo do Pará, como as oferecidas aos sábados e domingos nos territórios do TerPaz, a Sespa prossegue oferecendo o ponto fixo de testagem no Aeroporto Internacional de Belém a passageiros que desembarcam na capital.

Os atendimentos seguem a disposição na URE Reduto, na avenida Doca de Souza Franco com Manoel Barata, sobretudo pra quem tiver sintomas leves e moderados de covid-19, como febre baixa, dor de cabeça, perda de olfato e paladar, tosse e coriza. Com capacidade de 60 consultas ao dia, nesse local é feita a testagem por RT PCR, se houver recomendação médica no atendimento, com resultado em até 3 dias.

Caso o paciente esteja apresentando sinais e sintomas mais severos, como falta de ar, a orientação é que procure, imediatamente, atendimento nas Unidades de pronto Atendimento (UPAs) e prontos-socorros.

A Usina da Paz, no bairro da Cabanagem estará realizando 150 testes a cada dia, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17 horas.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará