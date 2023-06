Governo cria honraria ‘Mérito Previdenciário do Estado do Pará’ 

As pessoas que têm significativas contribuições prestadas à preservação dos valores e princípios condizentes ao sistema previdenciário do Estado, agora terão o devido reconhecimento público. O governador Helder Barbalho criou, por decreto, a Medalha do Mérito Previdenciário do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV).

O objetivo é premiar pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que contribuíram ou contribuem para o fortalecimento dos sistemas Próprio de Previdência e de Proteção Social do Estado do Pará.

Os homenageados serão escolhidos por uma comissão formada por representantes das diretorias de Proteção Social Militar, de Previdência e de Administração e Finanças, e a Procuradoria do órgão estadual.

“A honraria, criada pelo governador Helder Barbalho, vem a preencher uma lacuna que faltava no reconhecimento àqueles que, de várias formas, deram importante contribuição para o fortalecimento da previdência paraense”, destacou Giussepp Mendes, presidente do IGEPREV.

A honraria será entregue no dia 1⁰ de agosto, durante as comemorações pelos 20 anos de fundação do Instituto. A programação da solenidade também prevê debates sobre os avanços e desafios na gestão sustentável da previdência social. Participam personalidades do mercado financeiro, do cenário político, autoridades do sistema de Justiça e controle de contas, estadual e nacional. O decreto do poder Executivo foi assinado em 21 deste mês de junho.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará