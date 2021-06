Governo Darci vai aplicar R$ 8 milhões em infraestrutura do Parque das Nações

Bairro em constante expansão e integrante do complexo VS-10, o que mais cresce populacionalmente em Parauapebas, o Parque das Nações entrou para o radar da Prefeitura de Parauapebas e vai ganhar serviços de pavimentação e drenagem nos próximos meses. Ontem (21), conforme anunciado pelo Blog do Zé Dudu, o governo de Darci Lermen publicou nos meios oficiais o comunicado da licitação prevista para o dia 26 de julho e, nesta terça (22), soltou o edital da concorrência na internet e mais detalhes acerca do processo.

O investimento na comunidade de quase 10 mil habitantes pode chegar a R$ 7,496 milhões e alcançará 5,2 quilômetros em, pelo menos, 20 vias públicas. A Secretaria Municipal de Obras (Semob) é a responsável por organizar a licitação e fiscalizar a obra, que tem potencial de gerar dezenas de postos de trabalho e tem 12 meses para execução dos serviços.

O Blog do Zé Dudu levantou que as ruas a serem contempladas são as seguintes:

Rua Armênia

Rua Austrália

Rua Bélgica

Rua Brasil

Rua China

Rua Dinamarca

Rua Egito

Rua Espanha

Rua Estados Unidos

Rua Holanda

Rua Inglaterra

Rua Itália

Rua Jamaica

Rua Japão

Rua Porto Rico

Rua Portugal

Rua SN 1

Rua Suécia

Rua Suíça

Rua Uruguai

De acordo com o governo municipal, a licitação dos serviços de infraestrutura no Parque das Nações atende à solicitação da comunidade local, que clama por melhorias e mais segurança em seu lugar de convivência e que, por diversas vezes, procurou a Secretaria Municipal de Obras pedindo providências. “Os moradores do Bairro Parque das Nações sentem a necessidade de infraestrutura mais completa e que garanta todas as condições de segurança, conforto e melhor qualidade de vida”, destaca a prefeitura.

A Semob informa que os serviços deverão garantir maior fluidez do trânsito e segurança a pedestres e motoristas. A área técnica da Secretaria esteve no local com objetivo de realizar os levantamentos e confirmou a necessidade.

Vale lembrar que a Prefeitura de Parauapebas já está com frentes de trabalho na VS-10 que totalizam mais de R$ 40 milhões, sendo R$ 20,64 milhões para drenagem e pavimentação da avenida principal do complexo e ruas adjacentes e outros R$ 23 milhões para implantação dos mesmos serviços nos bairros Morada Nova, São Lucas e Talismã.

Fonte: Blog Zé Dudu